光催化合成阿茲海默症藥物 中山大學突破性研究登國際期刊

光也能製藥！國立中山大學化學系副教授廖軒宏團隊以光催化技術，突破藥物與材料科學，僅需4分之1的成本，即可提升生產效率近千倍，合成出阿茲海默症藥物中的重要成分，這項突破性研究成果登上權威化學國際期刊。

廖軒宏自創了一套「光催化逆向合成魔法」，他將分子比喻成人，傳統化學規則下，分子相當「懶惰」，能坐不站、能躺不坐，最愛待在舒適穩定的環境，然而，這些分子結構具備相當的爆發力，只要促使它們動起來，賦予活性，即可讓分子進入高能狀態，簡單說，找到有效率、更低成本的活化分子方法，對人類將更為有用。

廖軒宏表示，傳統有機合成方法主要遵循「Downhill合成策略」，透過降低能量來獲得更穩定的產物，顛覆傳統方法，利用光能操控分子結構，採用截然不同「Uphill逆向合成策略」，如台東知名景點「水往上流」，看似違反自然趨勢，實則利用光催化技術，在合成分子的過程中提供額外的光能量，克服熱力學障礙，讓分子在溫和的環境下，進入高能狀態，施展逆向合成魔法，完成過去不可能的任務。

這不僅能精確獲得高價值的化合物，達到特定化學轉化，也能藉此創造全新的藥物與材料，為未來的綠色化學與精準醫藥開發提供了新的可能。

廖軒宏解釋，為使分子達到不穩定的活性狀態，過往的策略經常需要佐以強鹼或重金屬催化劑來強迫反應進行，增加環境負擔與操作難度。而在這場「光的革命」中，「光催化」這項核心技術，能精準調控分子的變化。

光催化技術再與曾獲諾貝爾獎、對藥物開發至關重要的「掌性磷酸催化劑」相結合，得以更精準地取得特定鏡像化合物，不僅能合成醫藥領域具抗菌、抗癌等生物活性的化合物，也能合成阿茲海默症藥物中的重要成分。

這項研究不僅可能改變未來合成藥物與材料的方式，讓製藥更有效率、讓製備過程更環保，同時為有機化學提供了一種全新的反應型式，能夠在溫和條件下獲得高選擇性的產物。

結合連續流體化技術與光反應器，此項合成策略成功提升反應量級，使生產效率提升千倍，並實現1-烷基-2,3-烯烴酯的克級合成，使其更適合工業化生產。此合成策略也可應用於天然產物的開發與工業製程，未來有望在藥物與材料科學領域帶來革命性的突破。