搶攻半導體與AI新藍海 陽明交大電機學院成立產創聯盟

為加強學術界與產業界合作，提升台灣在全球半導體競爭力，陽明交通大學電機學院成立「產創聯盟」，整合學校研究能量與業界創新需求，透過跨界合作共同推動半導體、AI及通訊產業發展至今已有近50家科技廠商加入聯盟，展現強大的合作潛力。

陽明交通大學電機學院院長王蒞君指出，陽明交大電機學院目前擁有150多位教授，這些教授的研究成果，將透過產創聯盟平台與更多產業界人士分享，聯盟涵蓋研究領域，包括半導體、IC設計、AI機器人技術以及次世代通訊等，並希望能夠連結國家戰略性產業。

陽明交通大學電機學院副院長陳科宏則說，台灣半導體產業的競爭力不僅取決於企業的技術創新，也離不開學術界的支持，陽明交大電機的老師擁有豐富的研究能量，業界也迫切需要這些創新科技，特別是在半導體領域，若能夠將學術界的技術與業界需求相結合，將為台灣半導體帶來更大的突破。

陳科宏強調，產創聯盟目標首先是人才培育，電機學院擁有100多位博士生，並積極推動產學合作碩士課程，讓學生在學期間，就參與到實際的產品開發中；第2目標，是讓教授們的學術研究轉化為可商業化的技術；第3個目標，則是期盼透過產業支持，為電機學院的研究提供資金，確保學生能夠在良好的研究環境中創新。

陳科宏表示，聯盟成立同時，陽明交大電機的教授們也展示了產學合作的成功範例，如教授吳炳飛開發「非接觸式」AI技術，能夠通過人臉拍攝，60秒測量出心率、心率變異，呼吸，血壓、血氧與壓力指數等生理資訊；教授郭峻因團隊，將AI模型壓縮到晶片上，在智慧交通、智慧製造及健康照護領域取得顯著成果。