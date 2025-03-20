桃園六和高中繁星推薦再創佳績 直升生表現亮眼

檢視新公布的繁星推薦錄取名單，桃園六和高中展現實力。應屆生錄取國立大學，包括清華、成功、陽明交通大學、政治、台灣師範、中央、中正、中興等等，頂尖大學錄取率100%，成績斐然。

其中，六和國中直升高中的學生表現尤為突出，占錄取學生總數的92%。這些學生在國中奠定扎實基礎，再經高中教師指導，更養成積極主動的學習態度，最終順利邁入頂尖學府。

本次錄取學生中，普通科陳姓學生表現傑出，他通過台北醫學大學醫學系第一階段篩選，學測成績五科達頂標，英文與自然滿級分。在校期間，他以TOEIC 980分、113年全國高中學生英文作文比賽優勝展現卓越英語能力，更在國際數學競賽中獲得台灣區一等獎。他希望能通過第二階段面試，未來以專業貢獻社會。

錄取陽明交通大學光電工程系的楊安禾與錄取成功大學電機系的吳瑞恩，皆為六和國中直升生，並於高中時期在桃園市第64屆科展中獲得環境學科第二名。吳瑞恩表示：「從國中直升是我最正確的決定，特別是英文基礎較弱的我，在不斷調整學習策略與請教老師的過程中，成功提升學測英文成績，錄取理想大學。」楊安禾則表示：「六和高中有優良的學習氛圍，師長很關心我們的學習與未來規畫，這三年深刻感受到學校的用心。」

校內排名1%的鍾佾璇同學，在學測獲得三科頂標，且英文、社會滿級分，原可透過繁星錄取台大法律學系，但她在就讀六和國中部時就已預定朝藝術領域研讀，她在學測的術科測驗上同樣表現亮眼，達兩科頂標，今如願透過繁星錄取自己理想的學系！