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錄取率58% 新北辭修高中114繁星入學再締新猷

聯合報／ 教育事業部
大學繁星放榜，新北市辭修高中成績超越以往。圖／辭修高中提供
大學繁星放榜，新北市辭修高中成績超越以往。圖／辭修高中提供

114年大學繁星放榜，新北市辭修高中不但拿下46顆星星，且頂大錄取台大1位、清大1位、陽明交大1位、政大1位、師大1位、成大2位、中央2位、中興2位、中正1位、中山1位，及通過高雄醫學大學醫學系第一階段1位，總計繁星國立大學及醫學院錄取27位，錄取率58%，超越以往，再創佳績。

錄取清華大學材料工程學系的林星佑，此次學測國、英滿級分，他小學得市長獎但國一始業考連前三都沒有，就知道學習不是簡單的事，一路走來雖然跌跌撞撞，仍持續努力，為自己設立校排第一的目標，終於在最後一次模擬考一償宿願。他想對學弟妹說的是：「天資不是我們能抉擇的，即便是天才也要努力，我們能做的事就只有前行，向著自己想要的那片天空翱翔。」

錄取台大經濟系的林恒佑是隨著哥哥，選擇六年一貫班就讀，他分享，準備學測不只記憶，要串聯不同的知識，理解並內化，遇到不清楚的趕快問，不要浪費時間。他也曾模考成績不理想，但堅信努力後哪怕不理想也要持續向前。他以漫畫《葬送的芙莉蓮》的台詞送給學弟妹：「需要的只是決心而已，拼命累積的東西絕對不會背叛自己。」

從國一開始、住校六年的謝馨云錄取成大資工系表示，最感謝是辭修的師長們耐心與細心的教導，才能成就今天甜美的成果。「因為從國中開始住宿，學習團體生活及獨立，希望挑戰自我，一改以往敷衍的習慣，這樣的習慣持續，成就了今天的我。」

校長胡湘玲表示，辭修高中是注重品格教育、國際教育和雙語教學的住宿型學校。透過住校規律的生活，培養學生良好的學習及生活習慣，並提升國際移動力。今年繁星錄取率國立大學51%，再創新高，也展現辭修高中強調全人教育，鼓勵多元發展，以及親師共同努力的成果。

學測 繁星 醫學院

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