114學年度身障生升大專校院甄試 21日起登場
114學年度身心障礙學生升學大專校院甄試將於3月21日至24日舉行，今年共有3555名考生報名。本次甄試中，依各障礙類別統計，包括視覺障礙生69人、聽覺障礙生201人、腦性麻痺生76人、自閉症生985人、學習障礙生1315人、肢體障礙生115人、其他障礙生794人。此外，今年加考美術術科考生共211人，音樂術科考生共9人。
教育部學特司表示，為讓考生熟悉考試環境，甄試委員會安排試場查看時段，考生可於開放時間內前往應試考區查看座位及考場配置，學科考試試場查看時間為3月20日下午2時至4時，術科考試試場查看時間為3月23日下午4時至6時。考試地點及考場座次表已公告於甄試網站（網址：https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys/home），考試相關資訊與公告於甄試網站同步發布。
教育部學特呼籲，司本次甄試結束後，考生請留意以下重要時程，確保順利完成錄取與報到程序：
1.成績公告與成績單寄發：114年4月25日。
2.網路選填志願：114年5月29日至6月4日。
3.統一分發結果公告：114年6月12日。
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