114學年度身障生升大專校院甄試 21日起登場

如果學測成績不理想，許多學生會選擇考「大學入學分科測驗」。一名女網友發文，稱她在學測成績出來後，因英文成績不理想，決定要考分科測驗，並沒有填繁星，但近日得知跟她很好的朋友靠「繁星」上了頂大，讓她感到心情複雜，對此，網友們認為有「忌妒」的情緒很正常，不要自暴自棄就好。

2025-03-19 15:05