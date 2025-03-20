山線學子也能錄取醫學大學 后綜高中28人錄取國立大學

「繁星推薦」縮減城鄉差距，給予城鄉高中平等的機會，台中山線后綜高中今年大學繁星推薦放榜，共有80位學生獲得錄取，其中更有28位錄取國立大學外，甚至有3位學生錄取中山、中國、高雄醫學大學，而同學尤婕如透過特殊選才管道，成功錄取嘉義、長庚、中原、中山醫學大學等四所大學，展現后綜同學競爭力與自我成長的學習態度。

尤婕如一連錄取了嘉義大學、長庚大學、中原大學、中山醫學大學等四所大學，她說，機會不會憑空而來，而是靠自己積極爭取的，「高中三年，我不斷尋找機會，參加各類研習與競賽，甚至主動與大學教授聯繫，希望能到實驗室學習。」感謝后綜高中提供的學習資源，讓她能在自主學習時獲得更多探索的機會，因接觸到許多實驗設備，其中無菌操作技術的訓練，對我後來的學習與申請資料準備幫助很大。

戴枟柔順利錄取政大阿拉伯語學系，她表示，「國中會考失利，讓我對未來有些迷茫，剛進后綜時並沒有太多期待。」但來到后綜高中後「與其煩惱未來，不如專注當下能做的事。」高中生活得到老師及許多同學的鼓勵，不是被既定目標推著走，而是一步步走出屬於自己的節奏，很高興繁星放榜錄取了自己喜歡的科系。

校長王裕德表示，今年繁星推薦的好成績，再次證明理想大學並非遙不可及，山城學子透過日積月累的努力，都有著屬於同學們自己的奮鬥歷程，更是師長悉心指導的見證，展現了后綜高中在升學輔導上的卓越成果，此外，透過特殊選才管道的成功案例，學生也展現了多元升學的優異表現。