嘉縣東高繁星放榜耀眼 起跑點不同仍成就一樣高度

東石高中大學繁星推薦錄取率突破95%，其中國立、醫學及醫藥大學佔4成，共43名同學錄取心中理想科系，延續傳統再創高峰；校長蔡吉郎表示，20年來東中師長常利用夜間及假日陪伴孩子溫習功課讓錄取率保持一定水準，師生的努力，讓繁星持續閃耀。老師陳彥銘有感而發，雖然起跑點不一樣，也能成就一樣的高度。

老師陳彥銘表示，外界常有疑慮學生以繁星、特殊選才等管道進入大學能不能生存下去？東中有畢業生考上屏東大學，今年將從政大物理系研究所畢業。前幾天遇到錄取私立元智大學的學生，如今他在台大光電研究所。上一屆以繁星錄取嘉大電機系的學生，大二轉學成大電機系，現在台大電機研究所，他好友校長的兒子從中一中畢業現在也在台大電機研究所。雖然起跑點和人家不一樣，但是成就是一樣。每個學生都有他專屬的故事，相似的故事也都一再在東中發生。

錄取國立成功大學機械系陳俞安來自東石國中藝才班，出身單親家庭的她，因媽媽晚上必須外出工作而獨自一個人留在家裡，從高二起，幾乎每晚都留校自修，國高中晚上幾乎都是自己獨立生活，堅毅刻苦的性格令所有任課老師都相當感佩。

錄取國立中央大學姚善策來自布袋國中，熱愛桌球，家裡從事養殖業，原本父親並沒有期待學業上的表現，甚至一度不准留校自修，在導師協助溝通以及循循善誘教導，如今成績令父母師長深以為傲。

錄取政大傳播學院侯玉旋雖然出身清寒家庭，自我期許要成為大企業公關專業人士，不但學業成績優秀，更是多才多藝，除熱愛舞蹈外，還在全國演講比賽取得佳績，甚至獲選嘉義傑出青年，這次學測成績名列全校第一，錄取心目中的夢想科系。