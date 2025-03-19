快訊

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

郭台銘豪宅住處遭丟雞蛋 南投茶農抗議高喊「還我救命錢」

台南這所社區高中繁星錄取率93% 新住民單親之子上理想大學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市土城高中繁星推薦成績亮眼，26人錄取，錄取率高達九成三。記者鄭惠仁／攝影
台南市土城高中繁星推薦成績亮眼，26人錄取，錄取率高達九成三。記者鄭惠仁／攝影

台南市土城高中繁星推薦成績亮眼，26人錄取，加上先前特殊選才已錄取5人，已經近半的應屆生成為準大學生。校方表示，今年該校申請繁星推薦錄取率高達九成三，其中國立大學及醫學相關科系共15人，占46%，包含成大、中山、高醫等知名大學。

教務主任林柏宏表示，雖然土城高中屬社區高中，學生入學成績與前幾志願高中有所落差，但經由校內各科教師共同努力，今年大學學測仍繳出亮眼成績，達全國頂標14人次，達全國前標37人次。

3年來沒有參加任何課外補習的王品璇，國文和社會科都頂標，錄取成大中文系。她說，因為沒有補習，更可以自由的規畫適合自己進度，在課堂上認真聽講，不會的馬上問同學和老師。她認為雖讀社區高中，但資源很充足，有豐富的競賽和活動參與經驗，充實自己的學習歷程，即使參加個人申請，也對自己的學習歷程檔案充滿信心。

錄取高師大電子工程系的王翰陞，在高二時與同學組隊參與全國中小學科展，獲得南區第一名。 即使科展、課業兩頭燒，在學科上依舊不能懈怠，還是想爭取好成績，讓自己有更多選擇。

蔡宦圻錄取高醫醫務管理暨醫療資訊學系，也是3年從未補習，認為與其外面補習，更相信自律。他分享，學到最多的是，學校老師們對學生的態度，每位老師不因學生的資質，成績，特質不同，而偏頗對待，很用心地引導。印象最深的是，英文考得不理想，又顧及家庭因素，原本想就近找一所大學就讀，但班導循循善誘，一起慢慢翻找簡章，找到成績達到並有興趣的科系，她也跟家長積極溝通，而可以選擇自己想要的大學和科系。

錄取中原大學機械工程學系的吳宇書，國中時父親就去世，僅靠擔任工廠作業員的越南籍母親扶養。雖然家境不優渥，但在老師們的協助下，申請到各種獎學金與補助，讓他安心就學，也讓他知道要更努力念書把握機會。

校長陳仲卿說，社區高中比起大校，師生間的感情較為緊密，很多科目都只有一位老師，從高一教到高三，不僅叫得出學生的名字，連學生的個性和學習狀況都能掌握。土城高中師生之間，互信溫暖的情誼，讓學生更自由自在地探索自己的未來，編織錦繡的前程。

114學測

延伸閱讀

自己選分科朋友卻「繁星」上頂大...她嘆內心複雜 網：忌妒是正常

東莞台商子弟學校繁星報喜 公立大學錄取率創新高

鼓勵學生適性選填志願 台南黎明中學38人上榜繁星

繁星放榜 北市靜修高中46人錄取國內頂尖大學

相關新聞

繁星推薦放榜 屏榮高中錄取頂大表現亮眼學生勇敢追夢

繁星推薦放榜，屏東縣私立屏榮高中學生表現亮眼，錄取中國醫藥大學營養學系的紀涵涓，因為家族慢性病遺傳，讓她從小特別關心自己...

台南這所社區高中繁星錄取率93% 新住民單親之子上理想大學

台南市土城高中繁星推薦成績亮眼，26人錄取，加上先前特殊選才已錄取5人，已經近半的應屆生成為準大學生。校方表示，今年該校...

自己選分科朋友卻「繁星」上頂大...她嘆內心複雜 網：忌妒是正常

如果學測成績不理想，許多學生會選擇考「大學入學分科測驗」。一名女網友發文，稱她在學測成績出來後，因英文成績不理想，決定要考分科測驗，並沒有填繁星，但近日得知跟她很好的朋友靠「繁星」上了頂大，讓她感到心情複雜，對此，網友們認為有「忌妒」的情緒很正常，不要自暴自棄就好。

大學繁星推薦大甲高中海線最亮眼 每年錄取增長超過15%

大甲高中今年在大學繁星推薦放榜中創佳績，突破以往紀錄，共有73名學生順利錄取大學，其中41名錄取國立大學，成為海線地區表...

南台灣唯一純女校聖功女中40人錄取繁星 7成上國立與醫大

大學繁星推薦18日放榜，台南市天主教學校聖功女中成績亮麗，40人錄取台大、成大、清大、陽明交通、政大、台灣師大、中央、中...

基隆學測榜首曾竹慧志在AI 選讀台大電機兼顧朝資訊領域發展

繁星推薦入學放榜，基隆市二信高中學生曾竹慧是今年大學學測基隆區榜首，如願錄取第一志願台大電機系。二信教務主任游嘉宜今天分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。