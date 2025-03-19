台南這所社區高中繁星錄取率93% 新住民單親之子上理想大學

台南市土城高中繁星推薦成績亮眼，26人錄取，加上先前特殊選才已錄取5人，已經近半的應屆生成為準大學生。校方表示，今年該校申請繁星推薦錄取率高達九成三，其中國立大學及醫學相關科系共15人，占46%，包含成大、中山、高醫等知名大學。

教務主任林柏宏表示，雖然土城高中屬社區高中，學生入學成績與前幾志願高中有所落差，但經由校內各科教師共同努力，今年大學學測仍繳出亮眼成績，達全國頂標14人次，達全國前標37人次。

3年來沒有參加任何課外補習的王品璇，國文和社會科都頂標，錄取成大中文系。她說，因為沒有補習，更可以自由的規畫適合自己進度，在課堂上認真聽講，不會的馬上問同學和老師。她認為雖讀社區高中，但資源很充足，有豐富的競賽和活動參與經驗，充實自己的學習歷程，即使參加個人申請，也對自己的學習歷程檔案充滿信心。

錄取高師大電子工程系的王翰陞，在高二時與同學組隊參與全國中小學科展，獲得南區第一名。 即使科展、課業兩頭燒，在學科上依舊不能懈怠，還是想爭取好成績，讓自己有更多選擇。

蔡宦圻錄取高醫醫務管理暨醫療資訊學系，也是3年從未補習，認為與其外面補習，更相信自律。他分享，學到最多的是，學校老師們對學生的態度，每位老師不因學生的資質，成績，特質不同，而偏頗對待，很用心地引導。印象最深的是，英文考得不理想，又顧及家庭因素，原本想就近找一所大學就讀，但班導循循善誘，一起慢慢翻找簡章，找到成績達到並有興趣的科系，她也跟家長積極溝通，而可以選擇自己想要的大學和科系。

錄取中原大學機械工程學系的吳宇書，國中時父親就去世，僅靠擔任工廠作業員的越南籍母親扶養。雖然家境不優渥，但在老師們的協助下，申請到各種獎學金與補助，讓他安心就學，也讓他知道要更努力念書把握機會。

校長陳仲卿說，社區高中比起大校，師生間的感情較為緊密，很多科目都只有一位老師，從高一教到高三，不僅叫得出學生的名字，連學生的個性和學習狀況都能掌握。土城高中師生之間，互信溫暖的情誼，讓學生更自由自在地探索自己的未來，編織錦繡的前程。