快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

聽新聞
0:00 / 0:00

自己選分科朋友卻「繁星」上頂大...她嘆內心複雜 網：忌妒是正常

聯合新聞網／ 綜合報導
一名決定要考分科的女網友得知朋友靠「繁星」上了頂大，感到心情複雜。示意圖／ingimage
一名決定要考分科的女網友得知朋友靠「繁星」上了頂大，感到心情複雜。示意圖／ingimage

如果學測成績不理想，許多學生會選擇考「大學入學分科測驗」。一名女網友發文，稱她在學測成績出來後，因英文成績不理想，決定要考分科測驗，並沒有填繁星，但近日得知跟她很好的朋友靠「繁星」上了頂大，讓她感到心情複雜，對此，網友們認為有「忌妒」的情緒很正常，不要自暴自棄就好。

一名女網友在Dcard發文，表示考完大學學測後，因為自己英文成績不理想的關係，決定考「大學入學分科測驗」，為了考試沒有填個申和繁星，但近日她才得知，和她很好的一位朋友，靠著「繁星」成功上了頂大，本來她應該為朋友感到開心，但她內心卻很「複雜」，不知道如何調適自己的心情。

此文一出，不少網友認為「忌妒」很正常，但不要自暴自棄就好，「替他開心之餘還有羨慕帶點嫉妒吧，但這是正常的別想太多，好好準備分科妳也可以的」、「應該是怕自己比不上朋友的心態吧，其實蠻正常的，不要因此自暴自棄就好」、「有這樣的心情是很正常的不要太苛責自己，但在共同朋友圈盡量不要表現出來，能有優秀的朋友將會是無價的寶藏」。

也有網友分享調適心情的方式，「妳可以說服自己政大不是頂大，但不用說出來免得有人生氣，當作安慰自己就好，至少當年我朋友考上政大時我是這樣安慰自己」、「妳只要想著，那是他的人生，他再怎麼好或怎麼爛都不會影響妳的人生，專注在自己就好」。

也有網友分享類似的經歷，「我的朋友也是繁星就上了政大，而我只能帶著羨慕嫉妒恨的心情很努力的繼續唸書，經過煎熬的幾個月也到了政大」、「那時候我也是看朋友繁星上政大，心裡蠻複雜的，但給自己一天放空後給自己打氣」。

分科測驗 學測 高中生

延伸閱讀

遲到10分鐘繳500元！大學生曝班導訂罰則 網傻眼：連勞基法都不允許

「洗學歷」亞洲獨有？他質疑為工作而念 歐美「難洗」關鍵曝

社會第一課？研究生寒假切磋論文 開學才知同學「偷走」題目

AI時代大學科系怎麼選？法律系異軍突起成高中生最愛 背後理由曝光

相關新聞

繁星推薦放榜 屏榮高中錄取頂大表現亮眼學生勇敢追夢

繁星推薦放榜，屏東縣私立屏榮高中學生表現亮眼，錄取中國醫藥大學營養學系的紀涵涓，因為家族慢性病遺傳，讓她從小特別關心自己...

自己選分科朋友卻「繁星」上頂大...她嘆內心複雜 網：忌妒是正常

如果學測成績不理想，許多學生會選擇考「大學入學分科測驗」。一名女網友發文，稱她在學測成績出來後，因英文成績不理想，決定要考分科測驗，並沒有填繁星，但近日得知跟她很好的朋友靠「繁星」上了頂大，讓她感到心情複雜，對此，網友們認為有「忌妒」的情緒很正常，不要自暴自棄就好。

大學繁星推薦大甲高中海線最亮眼 每年錄取增長超過15%

大甲高中今年在大學繁星推薦放榜中創佳績，突破以往紀錄，共有73名學生順利錄取大學，其中41名錄取國立大學，成為海線地區表...

南台灣唯一純女校聖功女中40人錄取繁星 7成上國立與醫大

大學繁星推薦18日放榜，台南市天主教學校聖功女中成績亮麗，40人錄取台大、成大、清大、陽明交通、政大、台灣師大、中央、中...

基隆學測榜首曾竹慧志在AI 選讀台大電機兼顧朝資訊領域發展

繁星推薦入學放榜，基隆市二信高中學生曾竹慧是今年大學學測基隆區榜首，如願錄取第一志願台大電機系。二信教務主任游嘉宜今天分...

繁星推薦 頂大醫牙電資夯 清大物理也熱門

大學繁星推薦昨公布錄取及一階篩選結果，頂大醫牙電資學系仍是大熱門，錄取台大電機系者校排百分之一、四科最低五十九級分，而在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。