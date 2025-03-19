自己選分科朋友卻「繁星」上頂大...她嘆內心複雜 網：忌妒是正常

如果學測成績不理想，許多學生會選擇考「大學入學分科測驗」。一名女網友發文，稱她在學測成績出來後，因英文成績不理想，決定要考分科測驗，並沒有填繁星，但近日得知跟她很好的朋友靠「繁星」上了頂大，讓她感到心情複雜，對此，網友們認為有「忌妒」的情緒很正常，不要自暴自棄就好。

一名女網友在Dcard發文，表示考完大學學測後，因為自己英文成績不理想的關係，決定考「大學入學分科測驗」，為了考試沒有填個申和繁星，但近日她才得知，和她很好的一位朋友，靠著「繁星」成功上了頂大，本來她應該為朋友感到開心，但她內心卻很「複雜」，不知道如何調適自己的心情。

此文一出，不少網友認為「忌妒」很正常，但不要自暴自棄就好，「替他開心之餘還有羨慕帶點嫉妒吧，但這是正常的別想太多，好好準備分科妳也可以的」、「應該是怕自己比不上朋友的心態吧，其實蠻正常的，不要因此自暴自棄就好」、「有這樣的心情是很正常的不要太苛責自己，但在共同朋友圈盡量不要表現出來，能有優秀的朋友將會是無價的寶藏」。

也有網友分享調適心情的方式，「妳可以說服自己政大不是頂大，但不用說出來免得有人生氣，當作安慰自己就好，至少當年我朋友考上政大時我是這樣安慰自己」、「妳只要想著，那是他的人生，他再怎麼好或怎麼爛都不會影響妳的人生，專注在自己就好」。

也有網友分享類似的經歷，「我的朋友也是繁星就上了政大，而我只能帶著羨慕嫉妒恨的心情很努力的繼續唸書，經過煎熬的幾個月也到了政大」、「那時候我也是看朋友繁星上政大，心裡蠻複雜的，但給自己一天放空後給自己打氣」。