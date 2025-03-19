大學繁星推薦大甲高中海線最亮眼 每年錄取增長超過15%

大甲高中今年在大學繁星推薦放榜中創佳績，突破以往紀錄，共有73名學生順利錄取大學，其中41名錄取國立大學，成為海線地區表現最為亮眼的學校，校長高榮利表示，3年來，繁星推薦錄取人數每年增長超過15%，尤其醫學大學的錄取人數更顯著上升。

大甲高中指出，今年在大學繁星推薦放榜中，像是錄取台灣大學的邱佳宥、國立陽明交通大學的陳弘偉、錄取國立清華大學的李宥婧，以及錄取國立成功大學的陳亞妤，他們都是捨棄市區名校，以優異成績入學，經過3年高中的學習，最終都如願透過繁星計畫進入心中最理想的校系，而紀沛娸、陳靖薰、許富傑、陳怡安甚至如願進入競爭激烈的醫學大學。

此外，以校內2%的成績錄取中興大學的陳秉鋐，家境較為清寒，3年來從未補習，但靠自身的勤奮努力，更一舉考上心中理想的校系；而當初入學成績1A4B的邱昱程及5B的蔡可俞，則皆在母親身教言教下，憑藉自身的堅持與努力，考出優異的成績，分別成功錄取中央大學及中興大學。另外不少同學雖然入學成績普通，但3年下來，透過繁星推薦也成功錄取國立大學。

校長高榮利表示，今年繁星推薦上國立大學的錄取人數超過去年，頂尖大學錄取人數也有顯著增長，他更強調，學校一直以來注重學生的個別發展，並且提供多元化的課程規劃，幫助學生根據自身興趣與特質，找到適合自己的學習道路，進而實現更廣闊的大學夢想。