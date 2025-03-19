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南台灣唯一純女校聖功女中40人錄取繁星 7成上國立與醫大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學繁星放榜，台南市聖功女中有40人錄取。圖／聖功女中提供
大學繁星放榜，台南市聖功女中有40人錄取。圖／聖功女中提供

大學繁星推薦18日放榜，台南市天主教學校聖功女中成績亮麗，40人錄取台大、成大、清大、陽明交通、政大、台灣師大、中央、中山、中正、高醫等校，其中文、理組實驗班有33人錄取頂尖大學或優質大學熱門校系，全校師生同慶。

校長許佳涓說，聖功女中是南台灣唯一純女校完全中學，高三學生不論是在校3年或6年的學習，都勤勉不懈，兢兢業業，今年繁星推薦，獲錄取的40名學生中，有7成錄取了國立暨醫學大學相關科系，也綻放燦亮星光。

其中，文、理組實驗班有33人錄取頂尖大學或優質大學熱門校系，包括通過高醫牙醫系第一階段篩選，以及錄取台大化工、清大電機工程、政大傳播學院、陽明交通大學機械工程、成大外文系、清華大學幼兒教育學系、台師大東亞學系、中央大學中文系、中山大學中文系、中正大學勞工關係學系。

許佳涓表示，聖功女中學生優異表現，無疑為即將參與申請入學的學生帶來強韌信心，相信在下一階段的申請入學中，同樣能展現卓越實力，續創佳績。落實全人教育始終是聖功女中的辦學使命，在每一堂紮實的課程中，致力於培養學生對自我負責、對未來懷抱希望，並心懷感恩。透過學校的悉心培育，每位聖功女孩都能奠定堅實基礎，養成正確態度，並以自信迎向自己的璀璨未來。

中文 清大 申請入學

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