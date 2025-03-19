基隆學測榜首曾竹慧志在AI 選讀台大電機兼顧朝資訊領域發展

繁星推薦入學放榜，基隆市二信高中學生曾竹慧是今年大學學測基隆區榜首，如願錄取第一志願台大電機系。二信教務主任游嘉宜今天分析，因為人工智慧興起，校內今年以資訊類科為首選的學生增多，有4名學生錄取大學的資工學系。

二信高中表示，就讀基隆市境內的高中生，近10年只有4人考取台大電機系，都是二信的畢業生。前3名是男學生，上一次是2020年畢業的鄭至盛，曾竹慧是近基隆的學校近10年中，第1個錄取台大電機系的女學生。

繁星人學昨天放榜，二信高中統計共有26人上榜。二信高中教務主任游嘉宜表示因為人工智慧興起，今年以資訊類科為首選的學生明顯增多，該校即有四位學生分別錄取了清大資工、中央資工、海大資工及中原資工學系。

校方說，曾竹慧從國中畢業後，就準備往資訊領域發展，高中求學階段建構許多與程式設計相關的學習歷程。大學學測成績公布，成為基隆考區榜首，積極探索如何在電機與資訊領域做出選擇。

曾竹慧發現，台大電機系的課程中，有10個以上的分組路線，其中有2組與資訊領域高度相關，考量希望未來發展更廣闊，鎖定台大電機系為第一志願，認為這樣的決定，既可讓自己的大學生活視野、學習經歷更寬闊，也不失自己對資工的興趣與發展，希望能將高中3年的學習歷程，在進入台大後能有效活用。

二信高中表示，今年有26人上榜繁星，涵蓋台、清、交、成、政及四中國立大學，其中曾竹慧錄取台大電機系，張粲禾通過陽明交大牙醫學系第一階段篩選，另有4名對程式設計有興趣的學生林魁鈺、顏佑翰、徐宇嫻和吳晨瑄，分別錄取清大資工、中央資工、海大資工及中原資工學系。

林魁鈺和顏佑翰都是從電玩遊戲提供的模組程式，在設定人物及腳本時領略到寫程式的樂趣，投入鑽研程式語言，有時候碰到感興趣的題目，從早到晚解題也樂在其中，如願成為資工系大學生。