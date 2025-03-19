繁星推薦放榜 屏榮高中錄取頂大表現亮眼學生勇敢追夢

繁星推薦放榜，屏東縣私立屏榮高中學生表現亮眼，錄取中國醫藥大學營養學系的紀涵涓，因為家族慢性病遺傳，讓她從小特別關心自己健康，將飲食當成生活重心，因此對營養學產生興趣。錄取營養學系，她說，離夢想又更進一步。

屏榮高中指出，今年度繁星放榜，學生們錄取頂大，包括台大、成大、清華大學、陽明交通大學、在醫學、理工、人文等領域都有不錯表現，學生們在自然科學、工程技術與社會科學等多元領域具競爭力，尊重學生興趣與發展潛力。

錄取台大獸醫系吳俊翰說，小時候父母因工作繁忙，無法經常陪伴他，他總是和社區裡的流浪動物做朋友，慢慢對動物的健康和生命產生關注，希望能當獸醫，只是夢想第一步，未來希望能幫助更多動物。

錄取中興大學外文系的卓家陞說，原本志向是醫科，但因參與台大人文社會營隊讓他重新審視自己興趣，最後選擇念外文系，未來希望能以語言為溝通工具，認識不同國家，探索世界。

由爺奶撫養長大林僅騰，錄取中山大學材料與光電科學學系，除個人興趣，也希望透過熱門科系提升未來發展潛力。他說，「希望將來能用自己的專業，讓爺奶過上更好的生活，回報養育之恩。」

「一談到數學，我的眼神就會發光！」錄取陽明交通大學應用數學系的黃歆茹說，她自小對宇宙萬物充滿好奇，覺得數字法則能整理世界的運行，探索數學的無限可能。

沈孟潔坦言，原本想選擇其他科系，但社會科不小心考13級分，讓她發現自己很適合經濟學，錄取清華大學經濟學系，她笑說，「這是一個意外的契機，也是全新開始。我想告訴學弟妹，不要設限自己的人生！」

家中從事養殖業的邱博丞，父親有機械基礎，自小經常動手維修家電，也讓他對機械產生興趣，「海大的環境有我喜歡的大海，我想沒錯，就是它了！」最終，他選擇國立台灣海洋大學機械與機電工程學系，希望能夠結合專業，創造屬於自己的未來。

屏榮高中指出，學校提供學生多元學習，鼓勵個人發展與適性選擇，提供學生專業學養，開拓知識以外視野，導師群陪伴與後期專業諮商，帶領學生。