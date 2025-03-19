繁星放榜 缺額近3年新低

大學繁星推薦昨公告第一類至第七類學群錄取結果，今年錄取率為百分之六十四點一二，缺額總計一一四六個，為近三年來新低。若以缺額數來看，最多的是文化大學，總計一三二名，其次是義守大學、實踐大學各九十九名。

頂大也有多所學校有缺額，其中以政大廿四名最多，其次是成大廿一名、台大十九名、陽明交大五名、清大一名。台大表示，有缺額的系組標準多訂得比較高，以連續兩年錄取掛零的植微系為例，國文、英文、數Ａ、自然四科均要求頂標。

今年共有六十五所大學、一七一二個學系參加大學繁星推薦招生，提供一萬五六八九個招生名額，以及一九六二個原住民外加名額，第一類至第七類的錄取率為百分之六十四點一二，招生缺額一一四六個，將回流至分發入學管道招生。

根據甄選委員會資料，今年繁星推薦共有高雄醫學大學、東海大學、中國醫藥大學、大同大學等十七校無缺額。至於缺額最多的學校為文化大學缺額一三二名，台大也有十九名缺額。

台大註冊組長李宏森說，今年錄取率百分之六十六點四五，其中兩個系組零人錄取，分別是生物環境系統工程學系、植物病理與微生物學系。出現缺額的系組報名人數偏低，學系的標準多訂得比較高。

文化大學指出，學校繁星缺額數逐年明顯下降，錄取率也漸提升，這幾年持續改變，並強化各系重點發展，今年共有十一系繁星錄取額滿。相信社會大眾有感受到校方所作的各項努力與教學提升。