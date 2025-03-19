繁星推薦 頂大醫牙電資夯 清大物理也熱門

大學繁星推薦昨公布錄取及一階篩選結果，頂大醫牙電資學系仍是大熱門，錄取台大電機系者校排百分之一、四科最低五十九級分，而在清華大學，物理系也受到考生歡迎。台大表示，由繁星管道入學的學生表現最好，未來會持續遊說各系，微幅增加繁星推薦名額。

台大註冊組長李宏森表示，今年台大醫學系開十六個名額，共四十五人報名、廿四人過篩，全部都是校排百分之一，學測四科最低五十九級分；牙醫系開出兩個名額，共六人報名、四人過篩，校排百分之三以內、四科最低五十八級分。至於電機系則和醫學系打成平手，總計開出十八個名額、共七十一人報名，錄取學生校排百分之一、四科最低五十九級分。

李宏森說，今年全國有二四二所高中的學生錄取台大，其中有百分之九十七點五的學生，校排都在百分之十以內，校排最低者為百分之十八，只有一名。他表示，台大提供的繁星推薦名額有緩慢微幅增加，今年占總名額的百分之十二點四四。

陽明交大教務長陳永昇說，醫學系過篩校排百分之四，學測四科最低五十六級分，中醫系校排百分之三，也非常搶手。

清大招生策略中心主任王潔說，今年電機系很熱門，甲組、乙組報名都破百人，物理學系光電組也有六十七人報名，天文組也同樣受到考生歡迎。王潔說，物理系出路多，許多人轉往光電、機械等領域，且因有良好數據分析能力而被業界喜愛。