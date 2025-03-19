繁星放榜 勵志腦麻生 如願上台大

114學年度大學繁星推薦昨放榜，新北市共有3491人報名，最終錄取2377人。新北高中邱翊恩是腦性麻痺患者，每天會複習自律學習，如願錄取台灣大學財務金融學系。邱翊恩建議學弟妹，高二暑假提早準備學測，找出弱科加強準備。

新北教育局說，114學年度共有65所大學、1712個校系參與繁星推薦，共有1萬5689個名額。新北市公私立高級中等學校共48校參與，3491人報名（公立2463人、私立1028人），錄取2377人（公立1671人、私立706人）。

教育局指今年有970名學生上國立大學，台大53人、清大37人、陽明交大28人、政大51人、成大44人、台師大37人、中央46人、中興48人、中正31人、中山29人。

新北高中學生邱翊恩畢業於鷺江國中，每天上完課便立即複習，邱翊恩說，學校提供的講義與練習題本對學習幫助大，建議高二暑假可提早準備學測，找出自己較弱的科目，提早準備考試。

另名同樣錄取台大財務金融學系的永平高中學生李致葳，高一便以繁星為目標，曾參與「2023年新北市國際永續環境責任承諾倡議」。

石碇高中謝金德從國中部直升，錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系，謝金德來自新住民家庭，雖然家中無法提供優勢環境，但他沒被擊倒，反而更加努力。