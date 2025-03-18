宜蘭私立慧燈中學繁星推薦成績亮眼 錄取率突破76%

宜蘭私立慧燈中學的繁星推薦成績表現優異，今年共有64位學生報名，錄取人數達49人，錄取率突破76%，其中國立大學錄取人數22人，占總錄取人數45%，多數學生由國中部直升高中部，展現學校6年一貫的完整學習成果。

錄取的學生中，王柏涵以優異成績錄取國立台灣大學物理系，廖婕妤、朱珩、蕭宇倢都錄取國立清華大學，張睿恩錄取國立陽明交通大學，陳安詡、洪楷恩錄取國立成功大學。此外在「中字輩」大學中，李彥廷、許家寶、陳妍臻、黃丞宇分別錄取國立中山大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學等校。

值得一提的是，邵筠方通過高雄醫學大學醫學系第一階段，另有邱博歈、吳佩宸、黃芳媞、李欣晏、鐘予君及謝佩均等6位學生錄取醫學相關科系，替未來邁向醫學領域之路奠定基礎。

慧燈校長游文聰表示，繁星推薦成果豐碩，不僅是對學生們努力學習的肯定，更是對學校推動全人教育的最佳證明；在49位錄取的學生中，有40位是從國中部直升高中部，慧燈住宿型學校提供的優質學習環境，讓學生能專注學業，課餘時間也能互相交流、共同學習，培養良好的生活習慣和自主管理能力，穩扎穩打，最終在繁星推薦中取得優異成績。