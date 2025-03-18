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體育班學生會考14.6分...他想當體育老師 3年後繁星圓夢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供

國立基隆高中學生張濟翔國中時讀體育班，學科表現不理想，會考成績只有14.6分。就讀基中雙語班後，他確立想成為體育老師的夢想，並因英文成績大幅提升，學測表現亮眼，繁星推薦入學今天放榜，如願錄取台北市立大學運動健康科學系。

基隆高中表示，今年全校有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。

基中數理實驗班學生賴佑成錄取台灣大學護理系，他在校成績名列前茅，各項競賽表現優異，如願升學。賴佑成家境艱辛，父親已退休、柬埔寨籍母親辛勤工作維持家計。他除專注學業，也包辦家務，減輕母親負擔。在校積極參與海大藍海拾貝專題、物理科專題研究、國際袋鼠數學競賽等，展現卓越實力獲得肯定。

就讀國際人文班的李心玉，錄取台北大學公共事務學院財政系，在校期間自律學習，維持全班第1，全校前5。李心玉也是新住民子女，她將多元文化視為優勢，在校擔任日文社副社長，並代表學校參與市級及全國競賽，最終透過繁星計畫升學，希望能在經濟領域深耕，創造璀璨人生。

張濟翔就讀國中體育班時參加射箭隊，坦言國中時期失去學習重心，會考成績只有14.6分。就讀基中雙語實驗班後，確立想成為體育老師，建立讀書的紀律，並在雙語班英文老師與雙外師指導下，英文能力提升，學測表現亮眼，如願錄取台北大學運動健康科學系，朝理想邁進一大步。

基中雙語實驗班另一名學生蔡竣丞 國中會考成績比張濟翔還低，僅12.6分，在雙語班學習過程中善用資源，大量英語口說練習與多益測驗訓練，使他的英文聽、讀、寫能力顯著進步。經過3年努力，順利錄取國立屏東大學特殊教育系，希望未來成為輔導老師，幫助更多學生，成為他人前進的力量。

基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供
基隆高中今年有58人透過繁星推薦入學管道升學，繁星錄取比率85%，錄取各自心目中的志願學校。圖／基隆高中提供

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