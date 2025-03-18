快訊

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

台南黎明中學適性選填繁星熠熠

聯合報／ 教育事業部
大學繁星推薦放榜，台南市黎明高中有38人上榜。圖／教育事業部
大學繁星推薦放榜，台南市黎明高中有38人上榜。圖／教育事業部

大學繁星推薦今放榜，台南市黎明高中有38人上榜，近八成錄取公立大學及醫學大學，其中有三人上醫學系，還有多位錄取電機、資工等熱門科系。校長魏晧真表示，能有今日豐碩的成績，要歸功各處室老師為繁星選填志願辦理多次升學講座，鼓勵學生適性選填志願。

上榜學生中，郭城瑋、尤奕文分別錄取長庚大學中醫學系與中國醫藥大學中醫學系，他們曾因壓力大病倒，由中醫調理改善健康，因而對中醫產生憧憬，希望未來能成為中醫師。另外，即將就讀中山醫學大學醫學系的林劭諺，希望未來能深研科學問題。

錄取台大心理學系的蔡宜玹，身邊許多朋友都曾走過生命低潮期，因而特別關注相關議題，希望接受專業訓練，幫助更多人。

對機械構造有濃厚興趣的曾浩鈞，平日喜歡組合模型、自製機關，看修車節目。他如願考上陽明交通大學機械工程學系，望未來能學以致用。

高中擔任資訊社社長的胡盛傑，從小就對科技特別有興趣，選擇成大資工系，就是希望在資訊與人工智慧領域深造，將來成為軟體工程師。

錄取中山大學電機工程學系的謝易達，喜歡研究電子領域，未來希望結合興趣和專業訓練讓自己更具競爭力。

中山醫學大學 中醫

延伸閱讀

在地就學省時間 新北汐止秀峰高中繁星錄取再創佳績

繁星屏東潮州高中錄取131人全國最多 錄取率達七成五

嘉華中學繁星放榜33人 AI議題發燒不少學子轉填理工

長榮中學56人上繁星 近八成錄取國立大學

相關新聞

亞大繁星滿招 校長歸因：特色明確與國際趨勢同步

大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果，亞洲大學今天表示，該校錄取人數345人、錄取率100%，加上6名原住民生外...

宜蘭私立慧燈中學繁星推薦成績亮眼 錄取率突破76%

宜蘭私立慧燈中學的繁星推薦成績表現優異，今年共有64位學生報名，錄取人數達49人，錄取率突破76%，其中國立大學錄取人數...

體育班學生會考14.6分...他想當體育老師 3年後繁星圓夢

國立基隆高中學生張濟翔國中時讀體育班，學科表現不理想，會考成績只有14.6分。就讀基中雙語班後，他確立想成為體育老師的夢...

台南黎明中學適性選填繁星熠熠

大學繁星推薦今放榜，台南市黎明高中有38人上榜，近八成錄取公立大學及醫學大學，其中有三人上醫學系，還有多位錄取電機、資工...

繁星放榜 北市靜修高中46人錄取國內頂尖大學

大學繁星推薦今公布榜單，台北市靜修高中46位學生錄取，涵蓋台灣大學、政治大學、台灣師範大學、中央大學、中興大學、台北大學...

繁星助她築夢！國中會考成績20.8分...就讀基隆女中3年 錄取成大法律系

大學繁星推薦結果今揭曉，3年前放棄到台北讀高中，在地就讀基隆女中的張莘琳善用繁星管道錄取台大法律系。同校學生王妤禎國中會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。