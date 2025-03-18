台南黎明中學適性選填繁星熠熠

大學繁星推薦今放榜，台南市黎明高中有38人上榜，近八成錄取公立大學及醫學大學，其中有三人上醫學系，還有多位錄取電機、資工等熱門科系。校長魏晧真表示，能有今日豐碩的成績，要歸功各處室老師為繁星選填志願辦理多次升學講座，鼓勵學生適性選填志願。

上榜學生中，郭城瑋、尤奕文分別錄取長庚大學中醫學系與中國醫藥大學中醫學系，他們曾因壓力大病倒，由中醫調理改善健康，因而對中醫產生憧憬，希望未來能成為中醫師。另外，即將就讀中山醫學大學醫學系的林劭諺，希望未來能深研科學問題。

錄取台大心理學系的蔡宜玹，身邊許多朋友都曾走過生命低潮期，因而特別關注相關議題，希望接受專業訓練，幫助更多人。

對機械構造有濃厚興趣的曾浩鈞，平日喜歡組合模型、自製機關，看修車節目。他如願考上陽明交通大學機械工程學系，望未來能學以致用。

高中擔任資訊社社長的胡盛傑，從小就對科技特別有興趣，選擇成大資工系，就是希望在資訊與人工智慧領域深造，將來成為軟體工程師。

錄取中山大學電機工程學系的謝易達，喜歡研究電子領域，未來希望結合興趣和專業訓練讓自己更具競爭力。