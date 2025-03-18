繁星放榜 北市靜修高中46人錄取國內頂尖大學
大學繁星推薦今公布榜單，台北市靜修高中46位學生錄取，涵蓋台灣大學、政治大學、台灣師範大學、中央大學、中興大學、台北大學等，以及台北醫學大學、中山醫學大學、高雄醫藥大學等院校。此外，也有學生依志向，高分錄取心儀的私立大學，如願摘星。
其中，錄取台大機械工程學系的涂沐恩，三年前國中會考33.6分，直升高中部後，從未補習的他始終維持校排第一，參與陽明交大舉辦的數理能力檢定，獲得數學及化學中高級合格證書，並透過自學達到多益850分、取得中文檢定中高級證書，展現卓越的學習能力。
錄取政大傳播學院的謝宇萱，國中會考只拿到20.8分，進入雙語菁英班後發憤圖強，英語聽力及口說能力皆顯著提升。她說，師長關注學生的個別差異，提供適性的輔導，她才能一步步朝向理想邁進。她以「是金子總會發光，努力一定有收穫」勉勵學弟妹。
錄取台師大社會教育學系的謝珈恩也是國中部直升高中部，在校六年從未補習，她善用夜自習時間，不僅完成每日課業、準備考試，還自行安排複習進度，按部就班完成學習目標。她說，很感謝靜修提供的學習環境，以及師長如朋友般的關懷。
校長蔡英華表示，靜修高中是充滿溫暖與愛的學校，老師悉心指導、耐心陪伴，並提供多元且適性的生涯發展輔導，幫學生成為對社會有貢獻且具科學及人文素養的靜修人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言