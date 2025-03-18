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繁星助她築夢！國中會考成績20.8分...就讀基隆女中3年 錄取成大法律系

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
今年大學繁星推薦結果今天揭曉，基隆女中報名者錄取率高達74％，成績亮眼。圖／基隆女中提供
今年大學繁星推薦結果今天揭曉，基隆女中報名者錄取率高達74％，成績亮眼。圖／基隆女中提供

大學繁星推薦結果今揭曉，3年前放棄到台北讀高中，在地就讀基隆女中的張莘琳善用繁星管道錄取台大法律系。同校學生王妤禎國中會考成績20.8分，未能到台北升學，但在基隆女中就讀3年，透過老師指導和自身努力，成功錄取成功大學法律系。

基隆女中表示，今年繁星放榜令人振奮，因為基隆女中報名者錄取率高達74％，其中42％進入國立大學及醫學大學。其中部分學生國中時期成績普通，仍錄取第一志願大學，證明只要擁有正確的學習態度與適切的環境，每個人都能開創屬於自己的光明未來。

校方說，張莘琳3年前選擇升學時，曾考慮前往台北的高中就讀，但後來決定留在基隆，設定以繁星管道升學。因為對法律領域有興趣，她透過課堂討論與參加語文競賽，逐步提升表達、思維與辯論能力。因為省下通勤時間，更有時間瀏覽國際時事、關心社會議題，拓展視野，如願將成為台大法律系新鮮人。

錄取成大法律系的王妤禎國中會考時僅20.8分，錄取基隆女中時，因為未能進入台北熱門學校，對未來充滿不確定，但在學校老師指導下，加上同學間學習氛圍濃厚，逐步建立學習自信，透過自身努力與自律學習，在學測考取亮眼成績。

同校學生王郁淳也是捨台北的高中，留在基隆就讀基隆女中，因為省去每日通勤時間，更能專注學業，並積極參與校內活動，曾擔任班聯會成員，協助籌備校慶舞會，展現對公共事務的熱忱，透過這些歷練與努力，成功錄取政治大學公共行政系。

國中時期成績普通的黃姓學生就讀基女後，對化學與生物領域特別有興趣，積極參與科學競賽與物理檢定考試，錄取清華大學化學系。簡姓學生也對化學領域有興趣，利用自主學習時間進行藥物相關研究，曾前往海科館分享自主學習心得，成功錄取中國醫藥大學藥學系，朝成為專業藥師目標邁進。

基隆女中校長林三維表示，在地就學不代表資源較少，基隆女中擁有優秀的師資與豐富的學習機會，讓學生無需前往台北，也能發揮潛能，考上理想大學。許多基隆學生留在基隆升學，因能省去通勤時間，可更有效率安排學習時間，證明遠赴台北就學不代表更好，關鍵在於掌握學習態度與環境。

今年大學繁星推薦結果今天揭曉，基隆女中報名者錄取率高達74％，成績亮眼。圖／基隆女中提供
今年大學繁星推薦結果今天揭曉，基隆女中報名者錄取率高達74％，成績亮眼。圖／基隆女中提供

基隆女中 成功大學 法律系

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