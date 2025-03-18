台南新營南光高中57名學生摘星...他有感祖母飽受病痛之苦 從小立志從醫

大學繁星推薦今放榜，台南新營區私立南光高中共有57名學生錄取，其中，通過高雄醫學大學醫學系第一階段的鄭澤閎，因從小陪祖母頻繁進出醫院，讓他立志從醫，在學期間也積極參與醫療相關活動，此次通過高醫醫學系一階，讓他相當開心。

南光高中表示，今年繁星推薦總錄取人數達57名，其中，國立大學暨醫學大學錄取人數36名，且錄取學生中有8成皆由國中部直升高中部，除恭喜學生如願錄取想就讀的校系外，家長會會長張國賓也特別贈送金榜學生每人一支木刻筆，書寫屬於自己的未來。

其中，通過高雄醫學大學醫學系的鄭澤閎，因從小陪同祖母頻繁進出醫院，讓他關注疾病對生命的影響，也立志成為醫生，在學期間積極學習並參與醫療相關活動，未來他計畫投身偏鄉醫療與家鄉醫療發展，他也認為醫學不只是知識，更是一種責任。

錄取國立台灣大學心理系的王亭裔則是對心理學有濃厚興趣，平時會透過書籍與影片深入探索，他認為心理學不僅影響個人，更廣泛應用於社會運作，而成績優異的他，原可選擇醫學系報考，但王亭裔仍堅定放棄醫學，選擇心理學，未來希望透過大學的系統學習，發揮影響力。

南光高中校長張添唐則勉勵學生說，未來在大學的生活與學習中，不僅要研究生理的心，也要研究心理的心，且更重要的是，要用真理的心來統整與聯結生理和心理的心，讓生命發光發亮。