亞大繁星滿招 校長歸因：特色明確與國際趨勢同步

大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果，亞洲大學今天表示，該校錄取人數345人、錄取率100%，加上6名原住民生外加名額，錄取率達101.74%，在全台大學排名第10、私大排名第5。

亞大招生處長張祐誠說，根據大學甄選入選委員會資料，114學年度年有65所大學、1712個學系參加大學繁星推薦招生，提供1萬5689個招生名額、及1962個原住民外加名額。第一類至第七類學群報名人數為2萬2317人，較去年增加466人，錄取率為64.12%，缺額有1146個，部分頂大也有缺額。

他說，全國僅有17所大學繁星推薦分發率100%，亞大不僅是繁星345個名額滿招，加上外加名額錄取6名原住民生，錄取率更高達101.74%，在全國大學排名第10、私大排名第5，亞大表現受考生肯定。

亞大校長蔡進發說，亞大招生在繁星推薦上有此好成績，在於辦學特色明確，與國際趨勢同步。近年來，亞大建構「AI大學」設立半導體基地、培育智慧醫療、AI半導體菁英人才。加上國考通過率高、學生獲補助出國研習管道多，又有醫療體系、長照機構、衍生企業等為後盾，這些都是吸引學生來亞大的優勢。