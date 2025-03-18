大學繁星放榜 國立北門高中推薦入學上榜率達68%

大學繁星推薦入學今放榜，國立北門高中共73名學生錄取各公私立大學，其中，34名錄取國立大學、1名錄取中醫學系，校方統計，今年繁星推薦入學上榜率達68%，更有6名學生是以就近入學獎學金或新生入學獎學金入學，3年來的努力讓大家有目共睹。

北門高中表示，今年有73名學生錄取各公私立大學，其中國立台灣大學1人、國立清華大學1人、國立成功大學2人、國立政治大學1人，四所頂大共上榜5人；中央、中山、中興、中正等中字輩學校共上榜4人，值得一提的是中國醫藥大學中醫學系上榜1人。

北門高中校長吳俊憲說，恭喜所有錄取的學生，這是師生共同努力獲得的成果，感謝學校老師的辛勤教導和同學努力學習，尤其，加上之前特殊選材的錄取名單總計，已有2人錄取國立台灣大學的學生，也期盼學生未來持續努力繼續閃閃發光。

教務主任郭人豪提到，今年錄取國立大學的名單中，有6名學生3年前都是以就近入學獎學金或新生入學獎學金入校就讀，這幾位同學3年來的努力有目共睹，按部就班的讀書，在老師們的辛勤教導下，錄取心目中的優質大學。