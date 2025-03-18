雲林斗六高中7成錄取繁星 7人通過醫學系及牙醫系

大學繁星入學，雲林縣斗六高中有7名學生通過醫學系、牙醫系，全校7成錄取國立大學。斗六高中代理校長鐘源旺指出，半導體、AI產業就業市場正夯，使得今年有不少高分群學生捨棄醫學相關科系，選擇電機、光電、資工等學系。

斗六高中有50人上榜，其中有35人錄取台大、清大、陽明交通、成大等頂尖國立大學，約占7成，其中有7人通過陽明交通、台北醫學大學、中山醫學大學、輔大等學校醫學系、牙醫系一階，啟動二階準備工作。

學測60級分的學生陳月恆從小志願是成為一名中醫，繁星選填中國醫藥大學中醫系錄取。另外大學術科日前公布成績，學校美術班學生徐佳妤獲素描榜首，逾2分之1學生達前標以上佳績。