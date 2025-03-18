繁星推薦放榜 台中這兩所市立高中有好成績
繁星推薦放榜台中市大里、龍津兩所市立高中今都表示學生有好的表現，其中大里高中普通班學生人數不到200名，但已有超過5分之1的學生錄取理想大學，龍津高中的申請錄取率也達到80.3%，較去年進步。
大里高中說，該校有42位學生通過篩選，其中錄取國立大學共計23人，更有5人錄取醫學相關大學。特別是校排前20%的學生，上榜率更達到8成5。
龍津高中說，今年有66名學生申請繁星招生管道，有53人上榜，錄取率達到80.3%，較去年進步2個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言