快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

繁星推薦放榜 台中這兩所市立高中有好成績

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里高中說，該校有42位學生通過篩選，其中錄取國立大學共計23人，更有5人錄取醫學相關大學。圖／大里高中提供
台中市大里高中說，該校有42位學生通過篩選，其中錄取國立大學共計23人，更有5人錄取醫學相關大學。圖／大里高中提供

繁星推薦放榜台中市大里、龍津兩所市立高中今都表示學生有好的表現，其中大里高中普通班學生人數不到200名，但已有超過5分之1的學生錄取理想大學，龍津高中的申請錄取率也達到80.3%，較去年進步。

大里高中說，該校有42位學生通過篩選，其中錄取國立大學共計23人，更有5人錄取醫學相關大學。特別是校排前20%的學生，上榜率更達到8成5。

龍津高中說，今年有66名學生申請繁星招生管道，有53人上榜，錄取率達到80.3%，較去年進步2個百分點。

台中市龍津高中說，今年有66名學生申請繁星招生管道，有53人上榜，錄取率達到80.3%。圖／龍津高中提供
台中市龍津高中說，今年有66名學生申請繁星招生管道，有53人上榜，錄取率達到80.3%。圖／龍津高中提供

台中市 繁星 醫學

延伸閱讀

繁星放榜彰化星光熠熠 他捨自然念哲學如願金榜題名

長榮中學56人上繁星 近八成錄取國立大學

當年會考5B 南崁高中繁星黑馬逆襲上台師大

繁星推薦竹縣社區高中表現亮眼 湖口高中錄取率83%

相關新聞

亞大繁星滿招 校長歸因：特色明確與國際趨勢同步

大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果，亞洲大學今天表示，該校錄取人數345人、錄取率100%，加上6名原住民生外...

台南新營南光高中57名學生摘星...他有感祖母飽受病痛之苦 從小立志從醫

大學繁星推薦今放榜，台南新營區私立南光高中共有57名學生錄取，其中，通過高雄醫學大學醫學系第一階段的鄭澤閎，因從小陪祖母...

大學繁星放榜 國立北門高中推薦入學上榜率達68%

大學繁星推薦入學今放榜，國立北門高中共73名學生錄取各公私立大學，其中，34名錄取國立大學、1名錄取中醫學系，校方統計，...

雲林斗六高中7成錄取繁星 7人通過醫學系及牙醫系

大學繁星入學，雲林縣斗六高中有7名學生通過醫學系、牙醫系，全校7成錄取國立大學。斗六高中代理校長鐘源旺指出，半導體、AI...

繁星推薦放榜 台中這兩所市立高中有好成績

繁星推薦放榜台中市大里、龍津兩所市立高中今都表示學生有好的表現，其中大里高中普通班學生人數不到200名，但已有超過5分之...

台南港明高中49名學生繁星上榜 7人醫學系一階通過

大學繁星推薦今放榜，台南港明高中第8類學群第一階段通過7人，全校共有49名學生接獲喜訊，其中，錄取國立大學比例達6成，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。