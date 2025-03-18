繁星推薦放榜 台中這兩所市立高中有好成績

繁星推薦放榜台中市大里、龍津兩所市立高中今都表示學生有好的表現，其中大里高中普通班學生人數不到200名，但已有超過5分之1的學生錄取理想大學，龍津高中的申請錄取率也達到80.3%，較去年進步。

大里高中說，該校有42位學生通過篩選，其中錄取國立大學共計23人，更有5人錄取醫學相關大學。特別是校排前20%的學生，上榜率更達到8成5。