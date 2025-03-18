台南港明高中49名學生繁星上榜 7人醫學系一階通過

大學繁星推薦今放榜，台南港明高中第8類學群第一階段通過7人，全校共有49名學生接獲喜訊，其中，錄取國立大學比例達6成，不少學生選擇電機、資訊等熱門科系，榜單也相當亮眼，與時俱進接軌產業趨勢與人才需求。

校方表示，今年第8類學群醫學系共有7人分別通過陽明交通大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、馬偕醫學院、慈濟大學、中國醫藥大學、中山醫學大學第一階段篩選，後續為第二階段指定項目甄試努力準備。

此外，錄取台灣大學化學工程學系的學生王煒婷，父親也是工程師，讓她從小便對工程與化學相關的領域充滿好奇；王煒婷直言，這次透過繁星錄取台大化工是夢想的實現，也更加確信自己的選擇。

錄取陽明交通大學電機工程學系的學生陳詠晟，父母分別從事工程與醫藥相關工作，自小便對數理領域展現濃厚興趣，更曾獲得物理探究與實作一等獎，準備好迎接嶄新挑戰與機會的他，期望實現赴美攻讀研究所的目標，未來成為一位不斷自我突破的頂尖工程師。

錄取長庚大學中醫學系的學生吳承諺因曾接觸過中醫整骨，對硬式傷科手法產生興趣，未來就讀中醫學系想一窺中醫的奧妙，並探究中西醫合療的潛力；錄取中國醫藥大學中醫學系乙組的學生魏靖倫，對中醫理解人體運作的方式深感興趣，是他選擇該校系的原因。

港明高中校長劉春福表示，今日繁星推薦放榜，仰賴所有任課老師用心投入教學，學生們勤懇努力學習，才能收穫甜美的成果，不僅在校期間各學期成績要維持一定水準，學測更要穩住心情取得佳績，才能奮力一擊揮出人生的全壘打，順遂所願。