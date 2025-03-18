快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

繁星放榜彰化星光熠熠 他捨自然念哲學如願金榜題名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
繁星推薦計畫今公布錄取名單，國立彰化高中科學班學生黃佳裕錄（左）取台大電機系、科學班學生陳柏溢通過陽明交大醫學系篩選，教務主任吳國禎為他們感到高興。圖／彰中提供
繁星推薦計畫今公布錄取名單，國立彰化高中科學班學生黃佳裕錄（左）取台大電機系、科學班學生陳柏溢通過陽明交大醫學系篩選，教務主任吳國禎為他們感到高興。圖／彰中提供

繁星推薦計畫今放榜，彰化星光熠熠，國立彰化高中37名學生金榜題名，6人錄取頂大電機和資訊學系、10人通過醫學、牙醫系第一階段甄選，國立溪湖高中77人如願摘星，國立員林高中78人上榜創繁星最佳升學紀錄。

彰中科學班學生黃佳裕在中興大學先修微積分與普物課程，以「四苯基卟啉化合物之光氧化反應」為個別研究，一心多用卻時間規畫得當，分身有術，學測總級分59級分、校排1%，繁星推薦計畫順利錄取台大電機系，另5名學生錄取電機、資訊相關學系。

這次10名學生通過第八學群醫牙學系第一階段，其中科學班學生陳柏溢立志追隨在秀傳加護病房擔任護理長的母親獻身醫學，因此繁星推薦已通過陽明交通大學醫學系篩選。

農家子弟游東宥懷抱醫牙志業，課餘廣泛閱讀牙醫相關書籍，繁星推薦通過成大牙醫學系篩選；另一名農家子弟科學班學生胡騰允，在彰中求學時也先到中興大學進行環境微生物與生物技術研究，科展作品「開發促進大豆發芽之微生物揮發性化合物」獲分區優勝獎，胡騰允以台大農業化學系為繁星推薦第一志願。

國立溪湖高中77名學生摘星，公立占38人，連同特殊選才合計41人錄取醫學、藥學系等公立大學學系。今年校內學測榜首吳宏駿立志像中醫師母親下鄉義診，在學期間勤讀相關書籍，通過成功大學醫學系繁星篩選第一階段，發願當醫生後每一至少一次義診。

溪高棄自然組改念社會組的劉仲恩錄取政大哲學系，他說，人生不是只有工作、賺錢，哲學是一門思考人生意義、規畫自己未來的學科，教人們系統性思考，他知道哲學系不是容易找工作的學系，政大有許多學系可選修，他將雙主修選法律相關課程作為就業作準備。

國立員林高中大學繁星 78人上榜，包括1人通過醫學系一階、1人中醫系、46人錄取公立大學，總計法律學系領域總計11人錄取。美術班學生錄取台藝大、中教大等三所大學，表現亮眼。

國立溪湖高中應屆考生有77人順利摘星。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中應屆考生有77人順利摘星。記者簡慧珍／攝影
國立員林高中有78人通過繁星推薦，錄取醫學系一階、錄取中醫系和法律系等理想學系的學生很開心。圖／員高提供
國立員林高中有78人通過繁星推薦，錄取醫學系一階、錄取中醫系和法律系等理想學系的學生很開心。圖／員高提供

科學 繁星 醫學

延伸閱讀

繁星屏東潮州高中錄取131人全國最多 錄取率達七成五

嘉華中學繁星放榜33人 AI議題發燒不少學子轉填理工

長榮中學56人上繁星 近八成錄取國立大學

114繁星放榜 新北高中腦麻學生邱翊恩考上台大

相關新聞

亞大繁星滿招 校長歸因：特色明確與國際趨勢同步

大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果，亞洲大學今天表示，該校錄取人數345人、錄取率100%，加上6名原住民生外...

台南新營南光高中57名學生摘星...他有感祖母飽受病痛之苦 從小立志從醫

大學繁星推薦今放榜，台南新營區私立南光高中共有57名學生錄取，其中，通過高雄醫學大學醫學系第一階段的鄭澤閎，因從小陪祖母...

大學繁星放榜 國立北門高中推薦入學上榜率達68%

大學繁星推薦入學今放榜，國立北門高中共73名學生錄取各公私立大學，其中，34名錄取國立大學、1名錄取中醫學系，校方統計，...

雲林斗六高中7成錄取繁星 7人通過醫學系及牙醫系

大學繁星入學，雲林縣斗六高中有7名學生通過醫學系、牙醫系，全校7成錄取國立大學。斗六高中代理校長鐘源旺指出，半導體、AI...

繁星推薦放榜 台中這兩所市立高中有好成績

繁星推薦放榜台中市大里、龍津兩所市立高中今都表示學生有好的表現，其中大里高中普通班學生人數不到200名，但已有超過5分之...

台南港明高中49名學生繁星上榜 7人醫學系一階通過

大學繁星推薦今放榜，台南港明高中第8類學群第一階段通過7人，全校共有49名學生接獲喜訊，其中，錄取國立大學比例達6成，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。