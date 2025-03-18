繁星放榜彰化星光熠熠 他捨自然念哲學如願金榜題名

繁星推薦計畫今放榜，彰化星光熠熠，國立彰化高中37名學生金榜題名，6人錄取頂大電機和資訊學系、10人通過醫學、牙醫系第一階段甄選，國立溪湖高中77人如願摘星，國立員林高中78人上榜創繁星最佳升學紀錄。

彰中科學班學生黃佳裕在中興大學先修微積分與普物課程，以「四苯基卟啉化合物之光氧化反應」為個別研究，一心多用卻時間規畫得當，分身有術，學測總級分59級分、校排1%，繁星推薦計畫順利錄取台大電機系，另5名學生錄取電機、資訊相關學系。

這次10名學生通過第八學群醫牙學系第一階段，其中科學班學生陳柏溢立志追隨在秀傳加護病房擔任護理長的母親獻身醫學，因此繁星推薦已通過陽明交通大學醫學系篩選。

農家子弟游東宥懷抱醫牙志業，課餘廣泛閱讀牙醫相關書籍，繁星推薦通過成大牙醫學系篩選；另一名農家子弟科學班學生胡騰允，在彰中求學時也先到中興大學進行環境微生物與生物技術研究，科展作品「開發促進大豆發芽之微生物揮發性化合物」獲分區優勝獎，胡騰允以台大農業化學系為繁星推薦第一志願。

國立溪湖高中77名學生摘星，公立占38人，連同特殊選才合計41人錄取醫學、藥學系等公立大學學系。今年校內學測榜首吳宏駿立志像中醫師母親下鄉義診，在學期間勤讀相關書籍，通過成功大學醫學系繁星篩選第一階段，發願當醫生後每一至少一次義診。

溪高棄自然組改念社會組的劉仲恩錄取政大哲學系，他說，人生不是只有工作、賺錢，哲學是一門思考人生意義、規畫自己未來的學科，教人們系統性思考，他知道哲學系不是容易找工作的學系，政大有許多學系可選修，他將雙主修選法律相關課程作為就業作準備。