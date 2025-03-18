復旦高中繁星醫科11人全壘打 四成高標進知名大學亮眼

大學繁星推薦今天放榜，桃園市私立復旦高中繁星推薦學生錄取31人，包括學測60滿級分學生張芷寧在內11人通過台大等公私立大學醫學系第一階段，繁星推薦全壘打，另有20人錄取台大等頂大知名公私立大學，校方表示，該校學生採高標準自我選擇繁星推薦， 通過醫科第一階段及錄取頂大各校學生達四成，表現十分亮眼。

復旦高中表示，該校今年報名大學繁星推薦學生總共76人，包括通過醫學系第1階段、及錄取台、清、陽明交大、成大、政大、台師大等頂大和知名公私立大學共31人，錄取率到達四成，充分展現該校培育學生的治學能力。

該校數理班女學生張芷寧，從該校國中部選擇直升高中部，今年學測自然學群考出60級分滿分成績，表現優異，她見母親身體每況愈下，希望成為醫生、守護家人健康，通過台大醫學系第1階段，朝目標邁一大步。

另有連姓、宋姓學生通過陽明交大、成大醫學系、8人通過私大醫學系第1階段，進入醫科第2階段競爭，還有葉姓學生更以校排41%繁星推薦錄發東海大學喜愛的科系，該校學生均以自已喜愛的科系學校報名繁星推薦，交出好成績。

今年學測總分59級分的范姓女學生錄取台大法律系，她因參加國科會舉辦全國高中生人文社會科學營，對法律產生熱情，她說，在「心理學與法律」課程，探討兒童面對法律用語、自身權益、表達困難時，司法人員如何運用偵訊娃娃、繪畫等技巧，引導兒童說明案件，讓她深受感觸，立志了解司法體系運作，希望為民眾發聲，保護弱勢族群。

蘇姓女學生以同是復旦高中畢業就讀台大電機系的哥哥為榜樣，加上她母親從事會計工作影響，她以學測58總級分繁星錄取台大會計系，她說，看到她哥哥在高中期間，課業、社團繁忙，仍有條不紊兼顧，為追隨她哥哥腳步進入台大，學習有興趣的科系。