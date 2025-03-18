繁星屏東潮州高中錄取131人全國最多 錄取率達七成五

114學年度繁星放榜，國立潮州高中繁星錄取人數再創新高，今年錄取人數131（129+2醫學系第一階段）人，錄取率75％，再獲全國第一。校方表示，10年來每年繁星錄取人數90人以上，師生對升學管道熟悉，培養學生適性發展，善用多元升學。

今年繁星人數再創新高，潮州高中指出，其中17名都是來自林邊國中畢業生，他們就近入學選擇就讀潮州高中，其中戴正岳繁星錄取台灣大學國際企業學系，他高一入學後，就以商經財經領域為目標，繁星上台大，他說，過去三年努力有成，超開心，大學會努力吸收專業知識，期許成為出色的商業人才。

同樣來自林邊國中的曹庭瑄，就近入學念潮州高中，以醫藥學群為就職目標，學測59級分，幾經考慮以中國醫藥大學中醫學系為目標，繁星錄取中醫學系甲組，未來努力考取中西醫執照為目標，她感謝過去努力自己，也感謝求學途中給予支持的老師，數學科感謝導師諄諄教誨，讓她在數A與自然科獲15級分滿級分。

曹庭瑄分享，她對社會歷史人文等科目有興趣，面對廣博歷史與自然人類奧妙之處很著迷，中醫領域原就有所憧憬懷有濃厚興趣，深知中醫知識廣博深奧，涉及專業領域需深入學習。她對中醫溫和治療與個案評估深感認同，用此方式面對人健康是很棒的一件事；未來計畫透過甲組申請中西醫結合學系，未來希望能在家鄉開診所，回饋鄉里，發揮所學，造福社區。

潮州高中指出，10年來均能保持繁星錄取人數90人以上，且在全國排名均維持前10名，展現學校在學生升學輔導與適性發展成果與社區高中穩定成長軌跡。體現學校升學輔導策略，善用優勢，每位老師均熟悉各種升學管道。

潮州高中表示，持續穩定錄取人數，每年錄取人數維持在90到117人，歷年來潮州高中均前列全國前10。106、111 、114學年度獲全國第一，109、112、113學年度均維持全國前5名，顯示師生整體競爭力。

潮州高中表示，除了繁星推薦持續保持，在特殊選才升學管道也輔導學生有成，今年114學年度各校特殊選才，潮州高中錄取49人次，培養學生適性發展，學生選定方向往質量均優可進入適合校系，善用管道，達成多元升學。