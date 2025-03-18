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嘉華中學繁星放榜33人 AI議題發燒不少學子轉填理工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉華中學校長陳俊榤（前排左四）與繁星特選表現優秀學生合影。圖／嘉華中學提供
嘉華中學校長陳俊榤（前排左四）與繁星特選表現優秀學生合影。圖／嘉華中學提供

大學繁星放榜嘉義市嘉華中學有33人上榜，這屆只有1名學生選擇北醫通過第一階段篩選。校方表示，近年AI議題發燒，有多名繁星上榜學生捨棄醫牙學系機會改填二類理工學群。

嘉華中學表示，繁星放榜嘉華中學通過醫學系、錄取藥學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大、台師大等大學計33人，加上之前特選入學共41人，繁星特選成績超群耀眼。

校方表示，近年AI議題發燒，繁星上榜學生們，有多名學生捨棄醫牙學系繁星機會改填二類理工學群，也因為嘉義縣科學園區的設廠，便立志要當科技新貴。通過第八學群醫學系台北醫學大學醫學系有1名，在第二階段口面試準備上，校方董事會儒林文化教育集團，將為學生提供個別輔導，造就嘉華繁星醫科學生年年金榜題名。

校長陳俊榤表示，除了繁星，校方也為學生個人申請規畫完整的輔導機制，每名學生都安排一位認輔老師，從志願選填的分析討論到口面試的通關訓練，得到最好的成就。

嘉華中學校長陳俊榤（前左四）與繁星特選表現優秀學生合影。圖／嘉華中學提供
嘉華中學校長陳俊榤（前左四）與繁星特選表現優秀學生合影。圖／嘉華中學提供

繁星 醫學 面試

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