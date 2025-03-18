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長榮中學56人上繁星 近八成錄取國立大學
大學繁星推薦放榜，台南市長榮中學56人上榜，近8成錄取國立大學。郭家恩通過北醫醫學系第一階段甄選，陳萱鎂則錄取北醫藥學系，陳威碩也通過高醫醫學系第一階段。另，多名學生錄取頂尖學府，涵蓋醫學、理工、人文等多元領域。
長榮中學表示，摘星的學生遍及頂尖大學，包括台大、清華、陽明交通、成大、政治大學、台師大、中國醫藥大學等。
陳萱鎂表示，老師的耐心指導，並提供充分的學習資源，使她順利錄取理想校系，不論是課後還是夜輔時間，老師們都願意幫忙解答疑問，透過不斷練習與請教，讓自己更有信心迎接挑戰。
陳威碩回憶，高中三年的學習壓力雖然不小，但學校的活動與老師的陪伴讓這段時光充滿成長與回憶。運動週和運動會讓我們凝聚班級向心力，而夜間輔導時老師們的無私付出，讓大家無後顧之憂地專心準備考試。
校長許德勝說，今年透過繁星推薦錄取大學的畢業生共56人，涵蓋醫藥、電機、生科、外文、土木、企管、經濟等多元領域，顯示學校在適性發展與全人教育方面成果豐碩。他特別感謝師長們的辛勤付出，從學測準備到落點分析，無微不至的指導，讓學生能夠選填最適合的志願，最終達成理想升學目標。
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