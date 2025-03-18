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當年會考5B 南崁高中繁星黑馬逆襲上台師大

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
南崁高中學生陳佑當年會考僅5B，3年來他努力在校內段考爭取佳績，最終以校排名前2%錄取台師大。圖／校方提供
南崁高中學生陳佑當年會考僅5B，3年來他努力在校內段考爭取佳績，最終以校排名前2%錄取台師大。圖／校方提供

今年度大學繁星推薦放榜，南崁高中今年推薦130名學生，共計85人上榜，錄取率達65％，高於全國平均錄取率64％。其中國立大學37人，成績亮眼。除了台大外，其餘國立陽明交通大學、政治大學、成功大學、台師大等皆榜上有名，另有多人錄取台師大、中央、中興、中正、中山及教育大學等頂尖大學。

今天錄取台大社會學系的盧品捷，當年以會考3A2B成績進入南崁高中。入學時，他對課業強度不適應，所幸在老師輔導下逐漸穩定。高二選擇第二類組後，面對加倍課業壓力，音樂成為他的紓壓方式，也成為他持續堅持的助力。高二下考量生涯規畫，盧品捷轉入第一類組，在老師建議下專注學測準備，最終國文、英文達到頂標，從會考B++進步到學測頂標。

白洪凱平以會考2A3B進入南崁高中數專班，英文一直是他的弱項。初期成績落後，第一次段考後白洪凱平調整策略，放學後複習當日課程，找到適合的讀書方式。他提到班上讀書氛圍良好，同學們懂得適時讀書與放鬆。學測衝刺階段，白洪凱平先針對英文每天練習模擬題並訂正，後期專注數學和自然科目。最終他以原住民身分錄取陽明交通大學電機工程學系。

陳佑則是本次繁星推薦的黑馬，僅以會考5B成績進入南崁高中，3年來他努力在校內段考爭取佳績，最終以校排名前2%錄取台灣師範大學。

南崁高中校長陳家祥表示，南高老師用心的輔導學生、兼顧孩子的興趣發展，才能在繁星推薦表現不凡，不管當初孩子入學時的表現如何，只要願意配合學校規畫，積極努力，都能提升最佳的進步幅度，希望這些同學的學習歷程可以做為學弟妹們標竿學習的模式，努力展翅翱翔。

今年度大學繁星推薦放榜，南崁高中今年推薦130名學生，共計85人上榜。圖／校方提供
今年度大學繁星推薦放榜，南崁高中今年推薦130名學生，共計85人上榜。圖／校方提供

南崁 學測 會考

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