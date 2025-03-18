台中大明高三生6年零補習 「靠這招」繁星拚上台大外語系

大學繁星今天放榜，台中市大明高中高三的謝安妍6年沒補習，熱愛看英文影片，外語能力強，繁星錄取台大外國語文學系，海外也錄取澳洲昆士蘭大學建築設計與規劃學系，未來要往建築永續領域發展。

大明高中學生謝安妍，學測四科頂標，英文達15滿級分，更在IELTS雅思考試中獲得7.5佳績，繁星成功錄取台大外國語文學系；不只國內升學成績亮眼，海外升學表現同樣突出，錄取澳洲昆士蘭大學建築設計與規劃學系，並繼續申請新加坡南洋藝術大學。

謝安妍自大明國中部直升高中，6年來沒補習，上課認真聽講，下課後複習課業，平時熱愛看英文影片，像是想做小餅乾，就自主上網找英文片學習，從中鍛鍊英文能力。

謝安妍說，6年來她的志向經歷多次轉變，一開始想當獸醫、圖文作家、動畫師，最後決定往建築設計、自然永續發展的領域研究，感謝導師在她迷惘時給予支持，並協助她從多方面分析。

高三的邱乙禾錄取成功大學物理治療學系，他說，「學校老師在課業上的指導非常精準」，在他選擇學科及升學方向上提供極大的幫助，讓他對醫學、健康與體育的專業產生濃厚興趣，也確立了志向。