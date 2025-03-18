嘉中繁星推薦表現優異 醫牙學系依然不俗

大學繁星推薦放榜嘉義高中有29名通過及錄取，當中醫學院第八類學群有9名學生通過醫牙學系第一階段篩選較去年7名優異。普通班學生表現也搶眼，錄取台大、成大與政大等知名大學，整體成績斐然。

錄取台大公衛系的普通班謝宜何父母都是台大校友，台大公衛系的健康政策管理課程，正好提供機會讓他結合對交通運輸的興趣，研究幸福巴士與長照計程車的路線規畫，希望在大學期間深入探討相關議題，運用所學，回饋社會。

普通班錄取政大會計系的湯竣宇認為，要有完善的讀書規畫與時間管理，設定明確目標，便能激發自律精神，維持穩定的學習節奏，最終達成理想成果。