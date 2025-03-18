嘉中繁星推薦表現優異 醫牙學系依然不俗
大學繁星推薦放榜嘉義高中有29名通過及錄取，當中醫學院第八類學群有9名學生通過醫牙學系第一階段篩選較去年7名優異。普通班學生表現也搶眼，錄取台大、成大與政大等知名大學，整體成績斐然。
錄取台大公衛系的普通班謝宜何父母都是台大校友，台大公衛系的健康政策管理課程，正好提供機會讓他結合對交通運輸的興趣，研究幸福巴士與長照計程車的路線規畫，希望在大學期間深入探討相關議題，運用所學，回饋社會。
普通班錄取政大會計系的湯竣宇認為，要有完善的讀書規畫與時間管理，設定明確目標，便能激發自律精神，維持穩定的學習節奏，最終達成理想成果。
校長陳元泰表示，繁星推薦入學為平衡城鄉教育資源的落差，體現教育機會均等的公平正義，入學選才主要以增進社區型高中升學為主。這次繁星推薦表現優異，尤其錄取頂大（台清陽明交大及成大、政大）各科系人數略升。今年八類群醫學系通過人數較往年增加，公私立醫學系皆有學生通過，接續輔導室將針對繁星醫學系之口面試進行專案輔導，協助學生順利錄取。
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