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嘉中繁星推薦表現優異 醫牙學系依然不俗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義高中校長陳元泰（中）與錄取台大公衛系的謝宜何（左）、政大會計系的湯竣宇（右）合影。圖／嘉義高中提供
嘉義高中校長陳元泰（中）與錄取台大公衛系的謝宜何（左）、政大會計系的湯竣宇（右）合影。圖／嘉義高中提供

大學繁星推薦放榜嘉義高中有29名通過及錄取，當中醫學院第八類學群有9名學生通過醫牙學系第一階段篩選較去年7名優異。普通班學生表現也搶眼，錄取台大、成大與政大等知名大學，整體成績斐然。

錄取台大公衛系的普通班謝宜何父母都是台大校友，台大公衛系的健康政策管理課程，正好提供機會讓他結合對交通運輸的興趣，研究幸福巴士與長照計程車的路線規畫，希望在大學期間深入探討相關議題，運用所學，回饋社會。

普通班錄取政大會計系的湯竣宇認為，要有完善的讀書規畫與時間管理，設定明確目標，便能激發自律精神，維持穩定的學習節奏，最終達成理想成果。

校長陳元泰表示，繁星推薦入學為平衡城鄉教育資源的落差，體現教育機會均等的公平正義，入學選才主要以增進社區型高中升學為主。這次繁星推薦表現優異，尤其錄取頂大（台清陽明交大及成大、政大）各科系人數略升。今年八類群醫學系通過人數較往年增加，公私立醫學系皆有學生通過，接續輔導室將針對繁星醫學系之口面試進行專案輔導，協助學生順利錄取。

嘉義高中校長陳元泰（前排左六）與錄取繁星第一至第七類學群的學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉義高中校長陳元泰（前排左六）與錄取繁星第一至第七類學群的學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉義高中校長陳元泰（左五）與通過繁星第八類學群的學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉義高中校長陳元泰（左五）與通過繁星第八類學群的學生合影。圖／嘉義高中提供

台大 繁星 醫學院

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