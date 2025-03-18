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宜中繁星3人上台大羅高錄取率42% 慈心首位繁星台大生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東高中推薦88名學生，繁星錄取37名，錄取率42%。圖／羅東高中提供
羅東高中推薦88名學生，繁星錄取37名，錄取率42%。圖／羅東高中提供

繁星推薦入學今公告榜單，宜蘭高中3名學生錄取台大，通過第八類學群第一階段醫學系或牙醫系有3人；羅東高中37名學生錄取繁星，錄取率42%；此外慈心華德福實驗高中首度有學生以繁星錄取台大，錄取的是哲學系，不過慈心之前透過特殊選才管道也有學生錄取台大森林系。

宜中公布繁星成績，國立大學錄取27人，頂大錄取共5人，分別是台大錄取3人、清大1人、陽明交通大學1人。錄取台大的3人是數理資優班方宥甯考上化工系、林庭妤考上物理治療系、雙語實驗班塗翊勝考上國際企業學系；錄取清華大學是游惠甯考上化學工程學系，錄取陽明交通大學是李禹承考上資訊工程學系。通過第八類學群第一階段台大醫學系、北醫醫學系、長庚醫學系都各1人。

方宥甯與林庭妤感謝宜中優質學習環境，她們在數理領域扎根成長，如願進入台大，導師林承遠說，這兩位都是默默耕耘、不懈努力的學生，「真積力久則入」終於摘下甜美果實；塗翊勝感謝雙語實驗班林怡甄老師指導，讓他語言與專業能力顯著提升；李禹承表示，科學實驗班紮實課程，林揚閔老師悉心指導，助他順利邁入理工殿堂。

羅東高中推薦88名學生，錄取37名，其中錄取台大5人、清大1人、成大1人、政大2人、台北大學1人，另錄取台師大1人、中央2人、中興1人、中正1人等，合計錄取國立大學達75.67%；有6位學生通過第八類群（醫/牙醫學系）第一階段，包括陽明交通大學1人、成大1人、北醫1人、高醫1人、中國醫1人、中山醫1人，成績優異。

慈心華德福實驗高中首度有學生蔡佳彤以繁星錄取台大，錄取的是哲學系，英文拿下滿級分，不過慈心學生周子珊月前已透過特殊選才錄取台大森林系，她從小就對植物生態充滿興趣，母親張明麗經營水月農莊，早年買下一片雜木林，周子珊從小在大自然環境長大，她說「一切的發生，可能只是按照劇本走，幸好有走在對的路上」。

慈心華德福實驗高中首度有學生蔡佳彤以繁星推薦錄取台大，錄取的是哲學系，她英文拿下滿級分。圖／蔡佳彤提供
慈心華德福實驗高中首度有學生蔡佳彤以繁星推薦錄取台大，錄取的是哲學系，她英文拿下滿級分。圖／蔡佳彤提供
慈心華德福實驗高中周子珊月前已透過特殊選才錄取台大森林系，她從小就對植物充滿興趣，慶幸自己「走在對的路上」。圖／取自水月農莊主張明麗臉書
慈心華德福實驗高中周子珊月前已透過特殊選才錄取台大森林系，她從小就對植物充滿興趣，慶幸自己「走在對的路上」。圖／取自水月農莊主張明麗臉書
宜蘭高中3名透過繁星推薦的準台大生，（從左至右）塗翊勝錄取台大國際企業學系、林庭妤台大物理治療系、方宥甯台大化學工程學系。圖／宜蘭高中提供
宜蘭高中3名透過繁星推薦的準台大生，（從左至右）塗翊勝錄取台大國際企業學系、林庭妤台大物理治療系、方宥甯台大化學工程學系。圖／宜蘭高中提供

台大 繁星 醫學

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