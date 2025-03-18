台南瀛海中學48人上國立大學 醫學系第一階段4人

大學繁星推薦放榜，台南市瀛海中學表示，加上特殊選才共75人錄取，通過醫學系第一階段4人。其中上國立大學及醫學院相關科系48人，占此次錄取人數62%；錄取的學生中有台大3人、清大1人、陽明交大1人、政大1人、成大3人、台師大1人。

通過陽明交通大學醫學系第一階段的許家睿表示，自國中起就對科學及人文充滿濃厚興趣，曾參加科展及作文比賽獲得佳績。在高中時期基於對醫學的興趣，撰寫小論文探討器官移植及醫療現況，從中確立自身想成為醫師的理想。

通過成功大學醫學系第一階段的蔡玟翎說，升學是場馬拉松，體力是支撐學習的關鍵，備考期間每日4時30分起床運動加晨讀，讓自己的學習狀態保持最高品質。若能進入醫學場域，想進一步延伸小論文的研究內容，探討人工智智慧醫療體系的結合與發展，成為能兼善科技和人文倫理的醫師。

錄取高雄醫學大學醫學系第一階段的林玹廷表示，在校的每次段考皆全力以赴，並在次考試後調整讀書規畫，有計畫性的完成短期目標。而在準備學測的過程中，規律的生活作息讓自己養成堅毅的特質，希望未來能成為全方位的醫師。

錄取台大地質科學系陳揚棋說，從前就對於能源相關議題有興趣，在瞭解到台灣的地質環境對地熱發電的前景，便立志進入相關科系研讀，此次錄取地質是向目標邁進的第一步。錄取台大農藝系的蔡承霖建議學弟妹們，國中打好基礎，面對高中課業將事半功倍，並且可善用繁星優勢錄取理想大學。

校長沈樹林表示，此次繁星推薦表現優異的同學，絕大部分都是接受瀛海中學六年一貫特色課程的學生，學校致力於特色發展，設有科學教育中心及國際教育學程中心，已成為台南地區的兩大特色課程，目的為培養學生具有與世界接軌之能力。近年來在董事會強力支持之下，已建置完成紅外線光譜儀(IR)、迴旋濃縮儀、藍光二合一電泳儀、分光光度計、聚合酶連鎖反應儀等多項精密科學設備，獨步台南地區各公私立學校。