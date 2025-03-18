南投學測女狀元拚上台大法律 普台高中也有準台大生

大學繁星推薦今放榜，南投暨大附中劉向紅學測考出55級分為全縣榜首，今錄取台大法律系，普台高中林宇婷也以53級分錄取台大藥學系，雙雙成為準台大生，旭光高中歐彥廷則以50級分成功錄取清大電機系，3校摘星整體表現亮眼。

暨大附中指出，今年繁星該校共67人報名，61人順利錄取頂尖公私立大學，錄取率達9成，加上特殊選才錄取20人，合計已有81名準大學生；而在學測55級分成為南投狀元的劉向紅錄取台大法律系，盼未來在法律專業領域中嶄露頭角。

暨大附中校長黃方伯說，劉向紅是今年南投學測狀元，家長會長林盈宗今贈予獎學金予以鼓勵，而與劉一樣就讀該校語文實驗班的王願雅、趙育暐、徐永勝，分別錄取清大教育心理與諮商學系、高雄大學法律系及暨大護理系，表現同樣優異。

旭光高中今年繁星加特殊選才已錄取69人，該校學測榜首歐彥廷以50級分錄取清華大學電機工程學系，謝宜庭及謝雨橙則以49級分各自錄取陽明交通大學藥學系及台北大學，黃百均、洪敬翔、洪晨軒、、陳姿盈等則錄取中字輩大學。

旭光高中校長何光明表示，今年是該雙語班第一屆的高三生，且不乏從國中直升高中部，多位同學在英文科拿下頂標及前標的好成績，展現雙語教學成果，也證明在行政團隊、教師努力及家長支持下，選擇就讀社區高中不見得輸給明星高中。

而普台高中今在繁星表現同樣亮眼，其中林宇婷以53級分成功錄取台大藥學系，茹素的她盼投身藥學專業領域，研發出更多素食者可服用的藥品；陳又山、王傑宇及黃訢源則分別錄取清大物理系、原子科學院學士班及陽明交大電機工程系。