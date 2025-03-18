大學繁星推薦放榜 台中山海線多所高中成績亮眼
114大學繁星推薦放榜，台中山海線多所高中成績亮眼，台中市立清水高中有4名學生錄取台大，創該校校史紀錄，共67位準大學生及1位通過醫學系第一階段，有43位錄取公立大學及中醫、牙醫學系獲錄取或通過，共有72位準大學生。
清中學校今年4位學生繁星撕榜選填國立台灣大學，全部獲錄取，上榜率100%。分別是顏心儀錄取台大護理系、陳潔穎錄取台大社工系、李宇翔錄取台大工商管理學系科技管理組及黃子睿錄取台大農藝系，這也是學校首次繁星推薦同時有四位錄取台大的紀錄，表現優異。
校長蕭建華表示，學校今年繁星推薦的升學表現，在質量方面都有長足進步。清水高中已經連續好幾年都有同學錄取醫學相關學系，近8年已有中西醫牙學系10位學長姐，而且在大學表現都相當優秀。這次繁星錄取的準大學生，有將近九成二來自社區國中。
弘文高中今年大學繁星推薦錄取108名學生，以75%超過全國招生名額64%錄取率，錄取台大、清大、政大、成大、師大等國立大學，人數相較去年人數提升6%，約近半數學生錄取公立大學，其中國中部直升高中人數約佔六成，又有215對兄弟姊妹攜手就讀。
台中市新社高中成績也大放異彩，人數再創新高，學校共59位學生申請，53位通過，率取率達90%。其中，錄取國立大學及醫藥學相關科系者占總榜單約32%，獲錄取中國醫藥大學中醫學系甲組的林亞葳同學，她3年前以會考4A成績，選擇新社高中，放棄其他明星高中機會，在校期間始終維持校排1%的優異成績。高二時，她已明確立定醫學方向，立志投入醫學系領域，學測4科54級分，全達頂標之姿，成功錄取心目中的第一志願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言