大學繁星推薦放榜 台中山海線多所高中成績亮眼

114大學繁星推薦放榜，台中山海線多所高中成績亮眼，台中市立清水高中有4名學生錄取台大，創該校校史紀錄，共67位準大學生及1位通過醫學系第一階段，有43位錄取公立大學及中醫、牙醫學系獲錄取或通過，共有72位準大學生。

清中學校今年4位學生繁星撕榜選填國立台灣大學，全部獲錄取，上榜率100%。分別是顏心儀錄取台大護理系、陳潔穎錄取台大社工系、李宇翔錄取台大工商管理學系科技管理組及黃子睿錄取台大農藝系，這也是學校首次繁星推薦同時有四位錄取台大的紀錄，表現優異。

校長蕭建華表示，學校今年繁星推薦的升學表現，在質量方面都有長足進步。清水高中已經連續好幾年都有同學錄取醫學相關學系，近8年已有中西醫牙學系10位學長姐，而且在大學表現都相當優秀。這次繁星錄取的準大學生，有將近九成二來自社區國中。

弘文高中今年大學繁星推薦錄取108名學生，以75%超過全國招生名額64%錄取率，錄取台大、清大、政大、成大、師大等國立大學，人數相較去年人數提升6%，約近半數學生錄取公立大學，其中國中部直升高中人數約佔六成，又有215對兄弟姊妹攜手就讀。