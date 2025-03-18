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繁星推薦放榜成績亮眼 苗中建台卓蘭高中各有勝場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國立卓蘭高中也以錄取率高達96%，再創佳績，充分展現偏鄉學子的學習實力。圖／校方提供
國立卓蘭高中也以錄取率高達96%，再創佳績，充分展現偏鄉學子的學習實力。圖／校方提供

大學繁星推薦入學今天放榜，苗栗首善之區的國立苗栗高中與私立建台中學兩校成績亮眼，各有勝場！苗中去年大學繁星錄取人數全國第三，今年錄取97人超越去年，建台則是有半數成功錄取國立大學；另外，位在偏鄉的卓蘭高中錄取率高達 96%，也再創佳績。

苗栗高中今年繁星推薦入學錄取率達70%，錄取人數97人超越去年。校方指出，去年繁星錄取人數全國第三，今年繁星錄取人數超越113年，消息傳來師生相當興奮，在校園燃放鞭炮祝賀、讓全體師生分享喜悅。

其中錄取國立大學數約佔四成七，國立頂尖大學高達46位，也超越去年的44位；熱門醫學校系合計11名，成績斐然。另外，美術班為小班精緻教學，今年共7位報名繁星升學，國立校系全壘打，其中4位同學錄取頂大。

建台中學也公布繁星推薦成績，全校56名考生參加，共有36人錄取，整體錄取率達64%。其中，有18人成功錄取國立大學，占了半數，成績也令人矚目。

另外，國立卓蘭高中也以錄取率高達 96%，再創佳績。校方表示，普高設有科學創思班、卓越人文班、文創閱讀班，以培養學生多元能力與適性發展為目標，今年度參與推薦者為在校三年五個學期學業總成績排名前50%的學生，最終錄取多所國立大學及知名私立學府，充分展現偏鄉學子的學習實力。

當中錄取國立政治大學的吳同學與嘉義大學的賴同學，皆來自卓蘭本地，家中務農，他們在高中三年勤奮向學，成績名列前茅，如今終於夢想成真，錄取心儀的校系。此外，錄取海洋大學的張同學也多有感觸「當初因一時疏忽差點錯過報到入學，沒想到最終順利考上國立大學，現在回想起來，真的覺得很有趣！」

苗栗高中去年大學繁星錄取人數全國第三，今年錄取率達70%，總錄取人數97人更超越去年。圖／校方提供
苗栗高中去年大學繁星錄取人數全國第三，今年錄取率達70%，總錄取人數97人更超越去年。圖／校方提供

114學測 偏鄉 放榜 繁星

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