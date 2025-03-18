虎尾高中繁星再創佳績 逾7成錄取頂尖大學、7人醫學系

虎尾高中繁星表現卓越，51位學生獲錄取，其中7人通過台大、陽明交通大學、高雄醫大、輔大、中山醫大、台北醫大、馬偕醫學院等醫學系第一階段，另有1人錄取中國醫藥大學中醫學系，超過7成學生錄取或通過台、清、交、成、政等國立頂尖大學，再添佳績。

其中，有3人上台大，除1人通過牙醫系，另有2人分別錄取電機工程學系、工程科學及海洋工程學系，展現醫學與理工卓越實力，讓虎尾高中保有「醫學搖籃」美稱。

值得一提的是，雙胞胎姊妹蔡杏鈴與蔡杏姍，也雙雙分獲通過台北醫學大學醫學系，妹妹蔡杏姍則錄取中正大學化學暨生物化學系。兩姊妹求學路上互相扶持，是最佳學習夥伴。

蔡杏鈴說，在壓力大時，會向妹妹傾訴，是最好的紓壓對象。妹妹蔡杏姍則說，高中升學的管道繁多又複雜，父母也不了解，「還好有姊姊可以一起討論，讓我在準備過程中不會感到迷茫。」

校長劉惟中表示，虎尾高中繁星再創佳績，不僅展現學生的努力，也感謝師長的悉心指導與家長的支持，讓學生如願錄取理想學校和科系，希望再接再厲更上一層樓。