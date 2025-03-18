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台南女中14人上台大法律等科系 10人通過醫牙第一階段篩選
大學繁星今天放榜，台南女中有14人錄取台大法律等熱門科系，10人通過台大醫學等第8類醫牙學群第一階段篩選，迎接第2階段挑戰，將與南一中聯合舉辦PBL模擬工作坊，協助學生考上醫學系或牙醫系。
台南女中表示，14名獲錄取學生分上台大法律、成大電機、清大電機、中國醫中醫系等學校熱門科系，第8類醫牙學群包含台大醫學、成大醫學、陽明交大醫學等共10人通過第一階段篩選。
台南一中與台南女中為了協助想讀醫牙的學生能順利錄取，多年來每年都聯合舉辦PBL模擬工作坊，教導學生如何在面試時有好表現，由於成效好，深受學生與家長肯定。南女中表示，本周起輔導室已開始對醫牙學群繁星及個申學生，與南一中聯合舉行PBL模擬工作坊。
台南女中今年學測成績4科總級分60分有4人，國英數A自等4科總級分55分以上有86人，總級分50分以上有286人。另國文有55人、英文58人、數學Ａ11人、數學Ｂ16人、社會25人、自然24人單科滿分，國英數Ｂ單科滿分人數都比去年增加。國文、英文及社會達前標人數比例超過 7 成，數Ｂ及自然超過 6成，數學Ａ為5成5，學生的成績亮眼。
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