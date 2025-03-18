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護理師離職潮衝擊大學招生 義守大學繁星推甄護理、營養學系缺額多

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義守大學。圖／取自義守大學臉書
義守大學。圖／取自義守大學臉書

今年繁星推薦放榜義守大學缺額99個全台第二多，校方統計發現，護理系、營養學系缺額明顯，研判與近年護理人員離職潮有關，由於護理就業大環境不佳，恐因此衝擊到大學招生，反觀智慧科技、智慧醫療相關科系都是滿招，可見就業市場變化影響大學選系的趨勢。

不滿長期低薪、職場不友善，近1、2年護理師大量出走，每個醫院都缺護理師，護理人力不足下，急診壅塞，屢屢登上新聞媒體版面，不僅凸顯護理就業環境不佳，也衝擊到大學招生狀況。

校長古源光表示，今年繁星推薦放榜，義守大學表現不錯，錄取率為73.5%，對比今年全國錄取率64.12%，高出9.38%，但這次護理系開出40個缺額、錄取16人，營養學系18個缺額、錄取9人，缺額最大，他憂心護理人員上班時間、待遇若沒改善，恐讓招生愈形嚴峻。

古源光說，少子化趨勢更是一大挑戰，但也是轉機，義守大學超前部署預作準備，力推AI、智慧科技教學，培養國家半導體等重點發展產業所需的人才，另未來也將重新檢討繁星招生策略，同步調整篩選標準，雙管齊下培育專業人才。

義守大學。圖／取自義守大學臉書
義守大學。圖／取自義守大學臉書

114學測 放榜 繁星 義守大學 護理師

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