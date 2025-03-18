南投中興高中繁星放榜 國立大學錄取率近6成
南投縣國立中興高中109名學生報名繁星，共69人錄取，國立大學就有39人，接近6成。錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學達9人。學生吳宥蓁國中會考成績並不突出，但高中三年自我要求，成績穩定排在學校前2%，並參加科展擴充專業，如願錄取台大藥學系。
中興高中校長陳漢銘說，學校採取數據分析比對與選填志願輔導，協助學生發揮校排與學測考科優勢，幫助學生錄取理想校系。繁星推薦國立大學錄取率接近6成，陽明交大、成大、政大、中央、中正、北大、彰師大、暨大等國立大學皆有2人以上錄取，成大、中正、彰師大、暨大更有3人錄取，二輪分發上榜學生有29人。顯示，在地就學節省通勤時間、高中生活更多元，更有機會錄取頂尖大學。
除了吳宥蓁錄取台大藥學系，許丞漢錄取清大物理學系光電物理組，張承暘、楊捷婗錄取陽明交通大學資訊工程學系、外文系。鄭尹翔、洪志佑、張丞伶分別錄取成大光電科學與工程學系、土木工程學系及台灣文學系。廖庭瑩、李欣庭錄取政大社會學系、傳播學院。
上榜生中多人達到國立頂大錄取標準，但因興趣與就業前景選系不選校，如錄取中國醫藥大學藥學系的高瑄琪、錄取台北醫學大學護理學系的周盈圻。
學生廖庭瑩家在中寮鄉，在校積極投入專題研究、參加科展，去年以「本土語政策下的次方言保留與發展—以金門語為例」研究參加第64屆第三區科展，獲得行為與社會學科佳作。
來自國姓的周盈圻就學期間，接受青澀芷蘭協會教育補助，協會的幫助關懷讓她點滴在心，她錄取北醫護理學系，希望將來回報社會。她也分享學習秘訣，將每周的學習進度細分，利用晚自習充分提高學習效率。她也感謝導師林辰燁的支持與鼓勵，讓她更有效率學習。
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