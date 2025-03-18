再創歷年新低！114學年統測報考人數7.2萬 較去年減少逾3千

今年四技二專統一入學測驗4月26、27日舉行，報考人數再創歷年新低，總計約7.2萬人報名，比去年減少逾3千人。而技專校院入學測驗中心表示，准考證將於本月19日寄發。

技專校院入學測驗中心今指出，114學年度四技二專有6萬6311人報名，比113學年減少3050人；二技報考人數為6290人，比113學年減少15人。統測合計考生7萬2601人，較113學年減少逾3000人，創歷年新低。

技專校院入學測驗中心表示，114學年度統一入學測驗四技二專暨二技准考證將於本月19日寄發，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊，集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址。

114學年度四技二專統一入學測驗將於4月26日、27日舉行，二技統一入學測驗將於4月27日舉行，測驗中心將於4月16日公告考試地點等訊息、4月26日統一於各考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」。四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。

技專校院入學測驗中心提醒，統測試場全面開放使用冷氣，已申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放屬於服務措施，若考試中臨時發生冷氣無法使用，將開啟門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求更換試場、加分或延長考試時間等。