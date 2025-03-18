繁星放榜！屏東大同高中錄取7成 留縣升學雙語班表現亮眼

大學繁星推薦放榜，屏東縣大同高中錄取49人，錄取率7成，大同高中力推留校升學，繁星上榜成績亮眼。國際教育及雙語教育實驗班的呂諺柔繁星錄取台大人類學系，未來希望跨學系選修課程，要往考古學方向研究。

大同高中三年級呂諺柔，國中起就讀大同高中國中部，升上高中後加入大同高中國際教育實驗班，3年沒補習，上課認真聽講及勤作筆記，下課後回家自習複習課業，參與校內外自主學習成果發表並以雙語方式發表，三年成績校排名7%，以台灣大學為優先目標，繁星成功錄取台大人類學系，未來希望能跨學系選修課程更精進自我能力，往考古學方向研究。

同班的褚靜婕錄取國立台中教育大學語文教育學系，3年前選擇留縣升學希望離家近，節省通學時間讀書，還有學校規畫多元選修語言課程，提升英語聽說讀寫能力，以繁星方式考大學為目標，高中3年作息規律，課堂認真聽，回家後排定時間按部就班複習，不會的馬上提問，累積各科實力，如願考上志願。

高三李靜茹錄取國立彰化師範大學公共事務與公民教育學系公共事務組，她說，從小就對公共議題感興趣，高中3年來她一直在社會議題探究上專研及多次參加自主作品發表累積經驗，課業上課認真聽講，勤做筆記，課後複習。

美術班的郭品瑮，當初就讀大同美術班就是覺得學校師資及專業教室設備優，這3年學校提供加強學科及術科學習有完善規畫安心就讀，在開放自由的風氣下創作，大學術科考水彩、素描及鑑賞創意表現等總分以全體考生前98%及校排1%，錄取國立台灣藝術大學美術學系。

馮昱翔透過特殊選材錄取國立台北教育大學藝術與造型設計系設計組，三年前由國中部美術班留校升高中美術班，他表示，在學期間除在專業美術的精進外也參與大同青年軍及生物志工團，規畫活動及帶領學弟妹學習中拓展視野，累積經歷，在特殊選材能脫穎而出，感謝老師們教導。

大同高中校長陳冠明說，大同高中國際教育實驗班及雙語實驗班邁入第4年。高中透過擴增雙語計畫，國中部透過外籍英語教師計畫由外籍教師授課提升學生英語文表達能力，學校提供直升獎學金並結合縣府留縣升學獎學金，鼓勵學生留校留縣就近入學。大同是銜接國高中教育、孕育大學教育和放眼寰宇為教育導向的優質高中。