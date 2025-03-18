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南一中7人繁星錄取台大電機等熱門科系 8人通過醫類第一階段篩選

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學繁星今天放榜，台南一中有7人錄取台大電機、清華資工等一流大學，另有8人通過醫學系、牙醫系第一階段篩選。聯合報系資料照片
大學繁星今天放榜，台南一中有7人錄取台大電機、清華資工等一流大學，另有8人通過醫學系、牙醫系第一階段篩選。聯合報系資料照片

南一中今年學測成績亮麗，繁星也出色，有7人錄取台大電機、清華資工等一流大學，另有8人通過醫學系、牙醫系第一階段篩選。緊接著個人申請第一階段放榜後，學校也將展開各項輔導，協助學生在接下來的面試或考試，能有好表現。

台南一中表示，今年有7人錄取繁星，包含台大電機、清華資工、成大、政大、中央、中正、中興大學等校。7人通過醫學系第一階段篩選，有台大、陽明交大、成大、北醫、長庚、慈濟、馬偕，1人通過高醫牙醫系第一階段篩選。另個人申請第一階段也將在3月27日放榜，學生接續要參加面試或考試，學校都會提供各項諮詢與協助，讓學生能上理想學校與科系。

台南一中今年學測成績優異，5人滿級分、2、3類組有有42%達到頂標，統計學測6科有過半學生超越全國前標，其中最難的數A，有45%達頂標，自然科更高達56%達頂標。

國文有24人滿級分，比去年增加2人；社會有35人滿級分，比去年增加10人；自然有83人滿級分，比去年增加4人。國文全國前標人數占57%、英文是70%、數學A 68%、數學B 72%、自然72%、社會52%，成績亮麗。

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