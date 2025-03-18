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愛踢足球捨中一中 高雄中山工商李宗憲成功摘星錄取台大

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山工商李宗憲熱愛踢足球。記者郭韋綺／攝影
中山工商李宗憲熱愛踢足球。記者郭韋綺／攝影

中山工商足球隊李宗憲外型英俊挺拔酷似明星氣質，國中會考總積分34分，原本可上台中一中，熱愛足球的他，為了加入高中足球隊踢球，決心以繁星計畫攻頂大，從台中遠赴高雄就讀普通高中，邊踢球邊準備繁星，今放榜他成功摘星，如願錄取台大機械工程系圓夢。

李宗憲小時好動，3歲接觸足球就結下了不解之緣，從小就想當阿根廷足球王「梅西第二」，國中會考成績優異，能上台中一中，也不改喜歡足球興趣，為兼顧升學同時繼續踢足球，決定就讀高雄中山工商普通科，加入足球校隊擔任前鋒角色，3年更拿到60萬元新生入學獎學金，堪稱「魚與熊掌兼得」。

身高172公分、體重64公斤，長相俊俏，會運動功課好人緣佳，又多才多藝，英文、日語、武術、游泳、吉他、鋼琴、揚琴、太鼓、烏克麗麗都難不倒他，3年高中成績全校排名百分之一，順利拿到繁星推薦資格。

足球隊總教練賴冠州、教練周靖舜對李宗憲給予高評價，認為他樂觀、開朗、活潑、好動，屬智慧型選手，在球場衝鋒陷陣展現大將之風，一下球場回到教室繼續晚自習念書，非常自律，這次能以繁星錄取台大機械工程很替他開心。

李宗憲說，小時候夢想成為足球明星，未來的志向尚未很明確，但選擇就讀機械工程系主要希望在AI發達的未來做到難以取代，才能彰顯個人專業及獨特性。

中山工商另有11人透過繁星錄取國立大學，榜單包含許恩萍中興大學、李昕諶成功大學、黃鼎翔陽明交大、楊沛鑫中正大學、李宥澤台灣海洋大學、王靖惠及蘇唯嘉義大學、蘇雍倫台南大學、陳泓宇高雄大學、林欣柔臺東大學、石庭榕聯合大學。

李宗憲與李昕諶、黃鼎翔在班上被稱為「三劍客」，李昕諶個性很宅，假日多半都窩在家玩遊戲，消遣兼訓練邏輯及反應能力，對地球科學很感興趣，錄取成大光電科學與工程學系；黃鼎翔因2個姊姊都讀中山工商，順理成章當學弟，這次錄取陽明交大工業工程與管理學系，沒讓姊姊失望。

錄取中興大學應用經濟系的許恩萍，原可上雄女，考量中山有校車、獎學金、晚自習制度，決定就讀中山普通科，3年獲得約46萬獎學金，打算做為大學讀書基金。校長李昱平說，為協助學生以繁星推薦管道進入理想大學，規畫一套完整「孵蛋計畫」，輔助學生找到興趣，勇敢築夢順利圓夢。

中山工商今年繁星甄選錄取成績亮眼。記者郭韋綺／攝影
中山工商今年繁星甄選錄取成績亮眼。記者郭韋綺／攝影
中山工商普通高中李宗憲（中）熱愛足球，繁星放榜，他如願錄取台大機械工程系，開心與教練周靖舜（左）、總教練賴冠州（右）合影。記者郭韋綺／攝影
中山工商普通高中李宗憲（中）熱愛足球，繁星放榜，他如願錄取台大機械工程系，開心與教練周靖舜（左）、總教練賴冠州（右）合影。記者郭韋綺／攝影

114學測 放榜 繁星 足球

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