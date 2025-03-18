快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

台南二中繁星錄取破70人 頂尖大學錄取率再創高峰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學繁星今天放榜，台南二中有70人錄取，另有1人通過高雄醫學醫學系第一階段篩選。記者鄭惠仁／攝影
大學繁星今天放榜，台南二中有70人錄取，另有1人通過高雄醫學醫學系第一階段篩選。記者鄭惠仁／攝影

大學繁星今天放榜，台南二中共70人上榜，其中台大、清大各3人，國立大學及醫大超7成。另有蘇嘉祐通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選，他的哥哥蘇嘉愷3年前上中國醫藥大學醫學系，自己也跟著腳步往醫學系邁進。

台南二中表示，今年該校繁星錄取名單衝破70人大關，除錄取人數持續維持高峰外，錄取頂尖大學的人數在榜單中的比例更接近2成；此次錄取台大3人、清大3人，包含台大材料、陽明交大電機、清大電機、政大法律等相關頂尖科系。其中錄取中字輩以上大學含醫學大學人數近五成五，而國立大學含醫學大學錄取人數超過七成，今年升學表現繳出亮眼的成績單。

通過高雄醫學大學醫學系第一階段的蘇嘉祐，他的哥哥為南二中校友，3年前錄取中國醫藥大學醫學系，此次蘇嘉祐也順利通過第一階段醫學系的篩選，未來將持續朝醫學系之路踏實邁進，希望有朝一日能跟哥哥一樣成為醫學系大學生。

校長林晏旭表示，錄取的榜單中觀察到學生們對於科系的選擇更為慎重，也反映出學生對於產業發展脈動的貼近，不僅在頂尖大學錄取許多電機相關科系，在中字輩學校甚至包含私立學校，也有許多人以電機系、資工系等電資學群系列為錄取志願首選，恭喜學生順利圓夢。

這波繁星的榜單也給還在為升學努力的學生正向鼓舞，看著同儕們紛紛錄取理想的大學，更激起其他同學準備掀起另一波更大的浪潮。學校後續於3月27日個人申請第一階段放榜後，將即刻展開「升學最後一哩路，手把手學習歷程檔案製作工作坊」，期待在第二階段能夠有充分的準備，並有亮眼成績。

114學測 榜單 繁星 醫學系

延伸閱讀

僑泰高中4學生繁星通過醫學系篩選 創歷來最佳成績

繁星放榜！高雄旗美高中錄取率逾8成創新高

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

不用考醫學系就能選修 新北與陽交大、北榮開線上課

相關新聞

再創歷年新低！114學年統測報考人數7.2萬 較去年減少逾3千

今年四技二專統一入學測驗4月26、27日舉行，報考人數再創歷年新低，總計約7.2萬人報名，比去年減少逾3千人。而技專校院...

台大繁星推薦校排18％可進…共19缺額 生工、植微兩系0人錄取

114學年大學繁星推薦今天公布錄取結果，多所頂大都有缺額，其中台灣大學共有19名缺額，更有生工系、植微系兩系錄取人數掛0...

114大學繁星推薦錄取率64.12% 台大缺額19個、文化132個

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，錄取率64.12%，比113學年度略減0.07%；缺額總...

愛踢足球捨中一中 高雄中山工商李宗憲成功摘星錄取台大

中山工商足球隊李宗憲外型英俊挺拔酷似明星氣質，國中會考總積分34分，原本可上台中一中，熱愛足球的他，為了加入高中足球隊踢...

114學年四技二專技優保送今放榜 分發錄取率逾9成

透過技能競賽、經選拔入選國手資格的「四技二專技優保送入學」今放榜，分發錄取率逾9成。技專校院招生委員會聯合會表示，保送入...

僑泰高中4學生繁星通過醫學系篩選 創歷來最佳成績

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有68名學生上榜，其中通過醫學系第一階段篩選及錄取台大、清大、陽明交大、政大、成大等頂尖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。