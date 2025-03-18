台南二中繁星錄取破70人 頂尖大學錄取率再創高峰

大學繁星今天放榜，台南二中共70人上榜，其中台大、清大各3人，國立大學及醫大超7成。另有蘇嘉祐通過高雄醫學大學醫學系第一階段篩選，他的哥哥蘇嘉愷3年前上中國醫藥大學醫學系，自己也跟著腳步往醫學系邁進。

台南二中表示，今年該校繁星錄取名單衝破70人大關，除錄取人數持續維持高峰外，錄取頂尖大學的人數在榜單中的比例更接近2成；此次錄取台大3人、清大3人，包含台大材料、陽明交大電機、清大電機、政大法律等相關頂尖科系。其中錄取中字輩以上大學含醫學大學人數近五成五，而國立大學含醫學大學錄取人數超過七成，今年升學表現繳出亮眼的成績單。

通過高雄醫學大學醫學系第一階段的蘇嘉祐，他的哥哥為南二中校友，3年前錄取中國醫藥大學醫學系，此次蘇嘉祐也順利通過第一階段醫學系的篩選，未來將持續朝醫學系之路踏實邁進，希望有朝一日能跟哥哥一樣成為醫學系大學生。

校長林晏旭表示，錄取的榜單中觀察到學生們對於科系的選擇更為慎重，也反映出學生對於產業發展脈動的貼近，不僅在頂尖大學錄取許多電機相關科系，在中字輩學校甚至包含私立學校，也有許多人以電機系、資工系等電資學群系列為錄取志願首選，恭喜學生順利圓夢。

這波繁星的榜單也給還在為升學努力的學生正向鼓舞，看著同儕們紛紛錄取理想的大學，更激起其他同學準備掀起另一波更大的浪潮。學校後續於3月27日個人申請第一階段放榜後，將即刻展開「升學最後一哩路，手把手學習歷程檔案製作工作坊」，期待在第二階段能夠有充分的準備，並有亮眼成績。