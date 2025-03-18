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台大繁星推薦校排18％可進…共19缺額 生工、植微兩系0人錄取

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣大學今年繁星推薦共有19名缺額，更有生工系、植微系兩系錄取人數掛0。圖／本報系資料照片
台灣大學今年繁星推薦共有19名缺額，更有生工系、植微系兩系錄取人數掛0。圖／本報系資料照片

114學年大學繁星推薦今天公布錄取結果，多所頂大都有缺額，其中台灣大學共有19名缺額，更有生工系、植微系兩系錄取人數掛0。台大註冊組主任李宏森分析，出現缺額的學系標準訂得比較高。而今年全國有242所高中有學生錄取台大，校排最低者18％，未來在尊重各系想法的情況下，會持續和學系遊說，增加繁星名額。

114學年度升大學繁星推薦管道今公告第一類至第七類學群錄取結果，根據甄選委員會資料，數所頂尖大學仍有缺額。李宏森表示，台大總共提供434個名額，包含醫學系16個和牙醫系2個，今年缺額19個，較去年減少7名，本次錄取率為66.45％。

李宏森指出，19個缺額落在理學院3個系、工學院1個系、生農學院3個系、管理學院1個系，其中有2個系組0人錄取，第二類學群的生物環境系統工程學系開出4個名額僅15人報名，第三類學群的植物病理與微生物學系開出2個名額僅3人報名。

李宏森分析，出現缺額的系組報名人數偏低，學系的標準多訂得比較高。以生工系為例，標準為學測國文前標、英文前標、數A頂標、自然頂標，連續兩年錄取掛零的植微系國文、英文、數A、自然均要求頂標。

另外，台大第八類學群的醫學系今年開出16個名額，共45人報名、24人過篩，全部都是校排1％，學測4科最低59級分；牙醫系開出2個名額，共6人報名、4人過篩，校排3％以內、4科最低58級分。

李宏森指，今年電機系和醫學系打成平手，台大電機系開出18個名額、共71人報名，錄取學生校排1％、4科最低59級分。

李宏森指出，今年全國有242所高中有學生錄取台大，發揮繁星推薦「校校等值」的精神，讓更多在校表現優秀的學生錄取頂大。繁星上台大最多人的高中，共有6人錄取。而在錄取學生中，校排最低者18％，只有一名；共97.5％以上的學生校排都在10％以內。其中，今年宜蘭的慈心華德福實驗高中首度有學生以繁星錄取台大，該生錄取的是哲學系。

李宏森表示，台大提供的繁星推薦名額有緩慢微幅增加，今年占總名額的12.44％。以這幾年學生入學後的表現來說，由繁星管道入學的學生表現最好，在尊重各系想法的情況下，會持續和學系遊說，增加繁星名額。

台大註冊組主任李宏森分析，出現缺額的學系標準訂得比較高。記者李芯／攝影
台大註冊組主任李宏森分析，出現缺額的學系標準訂得比較高。記者李芯／攝影

114學測 台大 放榜 繁星

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